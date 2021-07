Casi la mitad de los sintecho de Barcelona han sufrido agresiones

Cuenta Gemma, que vivió cuatro meses en la calle en Barcelona y tiene una disminución física, que un día que dormía con su "muleta bajo la cabeza como cojín" le dejaron sin ella, "sin gafas y sin nada". Además, se llevaron su medicación y su documentación. Otra mujer que también estuvo sin techo, Gema, con una sola m, afirma: "Cuando pienso en ello me vienen muchos sentimientos que son difíciles de explicar. Tristeza, confusión, inseguridad… Quizás lo peor para mí ha sido la inseguridad que se siente. Pasas un miedo increíble porque la mayoría del tiempo corres peligro, especialmente la mujer". Y sigue: "Por la noche, veía las ventanas iluminadas y hubiera querido estar allá dentro, tener un lugar seguro. Esto es lo que más valoro ahora. Llegar a casa, cerrar la puerta y sentirte tranquila". Por su parte, Guillermo, que asimismo, vivió en la calle, asegura que "es el mundo de la violencia, del abuso, y el que está dentro es un gladiador".

Todos ellos son ejemplos de sintecho que han sufrido agresiones o las han temido, un problema sobre el que este martes la fundación para personas sin hogar Arrels ha puesto el foco. Y es que casi la mitad de quienes habitan en la vía pública en Barcelona, el 46%, dicen haber sido víctimas de ataques físicos o verbales, un porcentaje seis puntos superior al de hace dos años (40%).

Así lo muestra una encuesta que Arrels Fundació ha dado a conocer este martes, y que realizó a 289 de las 1064 personas que detectó durmiendo en la calle durante un recuento que hizo la noche del 10 al 11 de junio. “Que el 46% de quienes hemos entrevistado nos diga que ha sufrido agresiones físicas y/o verbales es un indicador muy preocupante y, seguramente, la punta del iceberg. La mayoría de las personas que viven en la calle normalizan ese hecho y todo aquello que comporta, no suelen denunciar ni explicar situaciones de agresiones”, lamenta Ferran Busquets, director de la organización.

También los Mossos d'Esquadra alertan de que la escasez de denuncias por parte de los sintecho que son atacados es "un problema". Fuentes del cuerpo policial indican que en el primer trimestre de este año, último periodo del que han recopilado datos, recibieron solo una, y dos en todo el año pasado. Lo atribuyen a que "las víctimas no tienen conocimiento de las vías" para denunciar y a que tienen "miedo", por ejemplo a "represalias" o a "enfrentarse a un juicio". "Nosotros hacemos un llamamiento a que se denuncie, porque si no estamos informados de los hechos, no podemos investigar", dicen.

En relación a las agresiones, el exconseller de Interior Miquel Sàmper afirmó hace pocos días que los despachos de abogados observan que la “violencia por violencia cada vez está más presente” y que “ya no va siempre asociada a una complicación”. Dijo, asimismo, que existen grupos de personas que se citan para salir a la caza de determinados colectivos, como el de los sintecho o el LGTBI.

El recuento que hizo Arrels la noche del 10 al 11 de junio de quienes duermen en la calle en la capital catalana con la ayuda de 530 voluntarios, que dio un resultado de 1064, muestra, por otro lado, que son menos que hace un año, cuando en pleno confinamiento domiciliario la fundación localizó a 1.239. Sin embargo, Busquets estima que en realidad los sintecho en Barcelona son más de 1.100, lo que “no es una buena noticia”. Se basa en que saben "que hay gente que se esconde porque se siente más segura", y a la cual no localizan. También en que en el recuento nocturno que el 19 de mayo realizó la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL) se encontraron 104 durmiendo en parques y jardines o zonas boscosas de la ciudad, donde Arrels no accedió en junio.

La encuesta de la fundación señala que ha aumentado el porcentaje de sintecho con nacionalidad española (son el 30%, seis puntos más que hace dos años), mientras que el de la población migrada vuelve a ser casi del 70% (en concreto, el 68%). Este último dato, para Arrels, "evidencia de nuevo la fragilidad de la situación" de este colectivo, con "mayores riesgos estructurales de que se rompan sus hilos". "En este sentido, nos preocupa que el 17% de las personas que hemos entrevistado afirma ser solicitante de asilo", apuntan.

De entre los 289 encuestados, un 20% se encuentra en una situación elevada de vulnerabilidad y un 49%, mediana. Una de cada 10 personas vive a la intemperie desde hace más de 10 años y, de media, desde hace cuatro años y ocho meses. Las que comenzaron a dormir en la calle durante la pandemia son el 27%.

La encuesta también refleja que baja el número de mujeres sin techo. Son el 6,9%, mientras que en 2019 representaban el 11%, un descenso que Arrels atribuye a la puesta en marcha de "recursos específicos" para ellas por parte del Ayuntamiento y de entidades.

La media de edad de las personas entrevistadas es de 43 años. Más de la mitad (el 53%) tienen entre 36 y 55, y dos de cada 10, entre 18 y 35 años.

Vacunación

Cuando Arrels realizó el recuento en junio, el 19% de los sintecho había recibido alguna dosis de la vacuna contra la Covid-19, lo que la fundación considera "una buena noticia, porque hasta ahora no se había tenido en cuenta a las personas sin hogar como grupo prioritario a proteger, pese a su estado de salud frágil". El 59% afirma tenerlo delicado y el 19% explica que tiene alguna enfermedad crónica.