CPAR critica que "gestionar la política de vivienda desde la ideología conduce a resultados nefastos"

De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2020, el año de la gran crisis económica, en La Rioja se produjeron 148 desahucios, un 0,78 por ciento del total nacional; y un exiguo 0,09 por ciento del total de viviendas residenciales en La Rioja.

"No tiene sentido reservar el 20 por ciento de la vivienda social para familias desahuciadas porque esta realidad en La Rioja es prácticamente marginal", pero además porque el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 ya contempla un programa específico que tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, que prevé una ayuda de hasta 900 euros al mes y de hasta el cien por cien de la renta o precio de la vivienda a ocupar en régimen de arrendamiento, así como una ayuda adicional de hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de la vivienda.

Además, desde el año 2013 el IRVI cuenta con un Programa Prioritario de Mediación Integral en materia de Ejecuciones Hipotecarias de Vivienda Habitual con en torno a 1100 intervenciones y "un 98,9 por ciento de realojamientos, quitas y esperas y renegociaciones bancarias, por lo que en La Rioja prácticamente no ha habido lanzamientos de viviendas desde el año 2013".

En consecuencia, se trata de "una propuesta que no da respuesta a las necesidades reales que en materia de vivienda existen en La Rioja".El verdadero problema que se debe de plantear el Gobierno de La Rioja en materia de vivienda "es buscar fórmulas que permita el acceso de los jóvenes a la vivienda". Más allá de "las exiguas ayudas a los jóvenes de menos de 35 años para compra de vivienda protegida en municipios de menos de 10.000 habitantes para contribuir al reto demográfico".

PROPUESTAS NO ESTUDIADAS

CPAR, ha recordado, que lleva casi 2 años haciendo propuestas concretas al Gobierno de La Rioja para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, también en municipios de más de 10.000 habitantes como por ejemplo Logroño, Calahorra, Arnedo, Haro o Lardero. Sin embargo, parece que a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población "no le interesa estudiarlas".

Se trata de aplicar una media que ya está funcionando en Reino Unido con el programa Help to Buy y, entre nosotros, en la Comunidad de Madrid con el programa Primera Vivienda o en la Región de Murcia con el programa ICREF Aval Joven. El Gobierno de La Rioja "debería de crear una línea de avales para jóvenes con la que se cubra el 20 por ciento de importe de adquisición de la vivienda, con lo que salvamos el principal escollo al que se enfrenta la bolsa existente de jóvenes profesionales, demandantes de vivienda, que pueden pagar la mensualidad de una hipoteca pero que no alcanzan a la entrada".

Respecto de las medidas para incentivar el arrendamiento en La Rioja, "debe huirse de propuestas populistas como el control de precios que, ejemplos como los de Berlín o Barcelona demuestran que, no funcionan".

Por el contrario, el Gobierno de La Rioja "debería mejora la seguridad jurídica de los arrendatarios ante situaciones de impagos o incorrectos usos de las viviendas mediante un seguro de impago del alquiler, que incluya la asistencia jurídica necesaria, para así atraer al mercado de alquiler pisos de propietarios privados cuyos arrendadores suscriban contratos de alquiler". Se posibilita así, mediante un aval garantizado, un contrato de alquiler seguro, tanto para arrendadores como arrendatarios.