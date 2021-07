PP lamenta que "los que hace 24 años defendían el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hoy apuntalan a Sánchez"

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el presidente de Nuevas Generaciones, Pedro González, y numerosos dirigentes del PP de Sevilla han participado este martes en un acto homenaje a Miguel Ángel Blanco en su 24 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Tras la ofrenda floral, la presidenta popular ha asegurado que "no se puede olvidar que, a pesar de la reforma de esta crisis del gobierno, hay cosas que no han cambiado en el Gobierno de la Nación y es que Pedro Sánchez sigue apoyado por quienes no condenan el asesinato de 800 españoles a manos de ETA".

"Desde el PP de Sevilla agradecemos a Nuevas Generaciones que lleven 24 años manteniendo la memoria viva de Miguel Ángel blanco y de todos los asesinados por ETA, también Alberto y Ascen, porque mientras ellos sigan en nuestra memora seguirán vivos. Bajo ningún concepto podemos renunciar a esa memoria, dignidad y justica para las víctimas que, desde luego, no pasa en ningún caso porque se sienten en el gobierno de la nación quienes defendían estos asesinatos", recalca.

Para Pérez, "es importantísimo dignificar la memoria de las víctimas y por ello, y de cara al 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco que será el próximo año, desde el PP de Sevilla solicitaremos que se lleve a cabo un homenaje mediante la instalación de un monolito, entre otras actividades y actos conmemorativos, con el objetivo de recordar a las víctimas y a los que dieron su vida por la libertad y la democracia".

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla, Pedro González, ha señalado que "24 años después del asesinato, los terroristas siguen sin pedir perdón, siguen acercándose a sus casas y, lo que es peor, hay un gobierno de España que intenta blanquear a ETA y a sus aliados".

Asimismo, "según una encuesta, más del 60 por ciento de los jóvenes españoles no conocen la figura de Miguel Ángel blanco, por ello, es importante que en estos días recordemos quién era Miguel Ángel y las víctimas del terrorismo y cómo dieron su vida por defender la constitución y las libertades públicas". "Por ello, y porque estamos en deuda con estas víctimas, desde Nuevas Generaciones de Sevilla seguiremos honrando su memoria", recalca.