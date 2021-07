València descobreix paviment del segle XI, enterraments infantils del XIII i el fossat cobert en la muralla islàmica

Les excavacions arqueològiques i la rehabilitació de la muralla islàmica que l'Ajuntament de València realitza en la plaça de l'Àngel, en el barri del Carmen, han tret a la llum uns 15 metres de la volta superior del fossat, un tram de paviment original del segle XI, de la mateixa època constructiva que la pròpia muralla, i enterraments infantils del segle XIII.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que la intervenció en la muralla islàmica "és el projecte patrimonial més important de la ciutat de València en tota l'època de la democràcia i, probablement, amb anterioritat".

Excavacions en la muralla islàmica de València. Rober Solsona / EP

Tello s'ha congratulat d'una intervenció "que no para de donar-nos sorpreses, que no para de traure a la llum informació interessantíssima de la nostra ciutat i reforça la bona idea que va ser apostar per aquest projecte perquè podem aclarir moltes coses de la nostra història". Per a Tello, "ja fa temps que l'equip d'arqueòlegs ens va dir que, en breu, tindríem troballes molt interessants i són justament less que hui hem vingut a visitar".

Enterraments infantils. Rober Solsona / EP

En aquest sentit, la regidora ha avançat que s'han trobat "amb una sèrie d'enterraments de xiquets entre la muralla i la barbacana. Això no estava previst. Les teories arqueològiques apunten que són troballes del segle XIII i que correspondrien a la població musulmana que, atés que la ciutat estava assetjada per les tropes de Jaume I, no podria eixir a enterrar als morts extramurs de la ciutat. Així que aprofitaven aquesta zona protegida entre la muralla i la barbacana per a dur a terme aquests enterraments infantils. És una notícia que no teníem prevista però que és interessantíssima".

El fossat cobert

La regidora ha informat, igualment, de l'aparició del fossat cobert de la muralla. L’edil ha explicat que el fossat cobert "és la volta que es va fer en el segle XV sobre l'antiga fossa i a través de la qual es van canalitzar les aigües residuals de la séquia de Rovella. Atés que eren aigües residuals, i per a evitar les olors, en aquella època es va decidir cobrir-les amb una volta", ha explicat.

Aspecte general de l'excavació. Rober Solsona / EP

Fins al moment, s'han localitzat uns 15 metres de la volta superior del fossat cobert, que es troben en molt bon estat de conservació. Pròximament es procedirà a l'excavació de l'interior de manera que es puga veure de manera completa.

Ja en època cristiana, el fossat cobert de la muralla va perdre la seua funció defensiva i va passar a ser un col·lector urbà que s'alimentava de la séquia de Rovella i de la séquia de Favara. També era habitual que el veïnat utilitzara el fossat com a abocador i llançara fem i animals morts, per la qual cosa el Consell de la ciutat mantenia vigilància contínua i imposava sancions als infractors.

Treballs arqueològics en la muralla islàmica de València. Rober Solsona / EP

A més, l'últim dissabte del mes es deixava córrer l'aigua de la séquia de Rovella per a netejar la canalització, arrossegar les deixalles i evitar les males olors. Amb el pas dels anys, i per a evitar les molèsties, es va optar per a cobrir el fossat amb una volta per a garantir el pas de l'aigua i poder construir damunt noves edificacions.

Les restes localitzades corresponen a aquesta canalització, que va estar en funcionament fins a l'inici de la construcció de les clavegueres modernes, a la fi del segle XIX. Aquest col·lector, que ja ha sigut localitzat també en altres punts de la ciutat, podria permetre la recuperació d'objectes abandonats al llarg dels segles.

Enterraments trobats en la intervenció arqueològica. Rober Solsona / EP

Paviment del segle XI

En l'excavació també s'ha localitzat paviment original del segle XI, format per una capa de terra i grava compactada, que ha aparegut al nivell del pas de ronda que recorria en paral·lel en tota la muralla per la zona d'intramurs. El paviment, que és de la mateixa època que la muralla, es conservarà i restaurarà i quedarà visible en el projecte museogràfic definitiu.