La calle Arenal estrena pavimento entre críticas vecinales: "Incita a los coches a entrar en una zona peatonal"

Que el pavimento de la calle Arenal requería de unos buenos arreglos no está en duda ni por el Ayuntamiento ni por los vecinos. "Había que reparar esas calles porque era insoportable la situación que había: losas rotas, hundimientos...", defiende el portavoz de la asociación Sol y Letras, Víctor Rey, quien asiste hoy a la reparación de una de las vías más transitadas del centro. De ello se ha encargado el área de Obras, que ha sustituido el pavimento existente por losas y adoquines de granito gris con el objetivo de mejorar su mantenimiento ante el paso de vehículos de carga y descarga. Al mismo tiempo, "supondrá una reducción del ruido de rodadura de los vehículos autorizados y mayor comodidad en el tránsito peatonal", explica el área municipal.

Finalizamos la remodelación integral de la calle Arenal.

☑️ Mayor comodidad en el tránsito peatonal.

☑️ Mejor mantenimiento del firme.

☑️ Pavimento descontaminante.

☑️ Nuevo mobiliario y alumbrado.

☑️ Más arbolado.

¡Seguimos!https://t.co/EdND1LwFBp pic.twitter.com/xLRg7l6hGS — Paloma García Romero (@palomagromero) July 13, 2021

Si bien el arreglo era necesario, la polémica está generada por la configuración de la propia calle, que ha pasado de tener una única plataforma a dividirse en tres bloques: dos laterales para el tránsito peatonal y uno céntrico para la circulación de vehículos. Y esto para una calle peatonal no es la solución idónea, en opinión de los vecinos. "Incita a los coches a entrar en una zona peatonal", denuncia Rey.

Y es que más allá de la estética, los vecinos creen que el Ayuntamiento ha apostado por un modelo destinado a soportar el trafico. "Si no, no se explica lo que han hecho: diferenciar los espacios peatonales de la de circulación", continúa el portavoz de la asociación más próxima a esta zona.

Por esta razón Rey, en nombre de los vecinos, pide al Gobierno de Almeida que "por encima de todo señalice que esa zona es peatonal" y, segundo, que se busquen zonas que puedan ser susceptibles de distribución de la mercancía. "Queremos islas donde se sitúen los camiones de carga y descarga para que , desde ahí, se distribuya la mercancía", apunta este vecino.

A estas reclamaciones se suma la oposición municipal. El concejal de Más Madrid José Luis Nieto también sostiene que las obras de repavimentación realizadas en Arenal y los cambios de señalética suponen un retroceso manifiesto de la consideración peatonal de esta calle.

Lo que está pasando en la calle Arenal este verano no pinta nada bien para quienes creemos que una calle tan céntrica debe seguir siendo peatonal... Hemos pedido al gobierno de Almeida que aclare su futuro y que mejore su señalización peatonal. https://t.co/hhgGIZsZjO — Más Madrid (@MasMadrid__) July 12, 2021

El Ayuntamiento asegura que no está apostando por nada que no estuviera ya vigente en Arenal. Es decir, por una calle peatonal. "No se diferencia nada, ya que toda la calle sigue siendo peatonal y la franja central de pavimento continuo se ha configurado así por lo que ya hemos explicado de mejorar el tránsito peatonal y el mantenimiento. Solo con acercarse a Arenal se puede comprobar que los viandantes transitan por todos los puntos de la calle", defienden desde Cibeles.

El debate no queda aquí. Además de la distribución de los carriles, los vecinos critican el material del nuevo suelo, el cual consideran poco útil para un futuro. Es una pavimentación "que tiene su base en alquitrán: no queremos que el suelo se hunda cada dos por tres". Y si a esto se le suma la ola de calor... "la sensación de agobio es insoportable", explica Rey quien se ha paseado por esta calle durante el pasado fin de semana.

El área de Paloma García Romero defiende su obra. "Estos pavimentos continuos tienen grandes ventajas desde el punto de vista de la conservación. Se trata de pavimentos de mayor durabilidad y las reparaciones se realizan con mayor celeridad, lo que permite reducir los tiempos de ocupación de la calle y una mayor disponibilidad de la vía, muy importante en estas calles tan concurridas".

Así, cuando sea necesaria la renovación del pavimento se podrá realizar en un sólo día, al ejecutarse con maquinaria de alto rendimiento y no a mano como se colocan los pavimentos tradicionales. Por el contrario, el tiempo de renovación de una calle como esta con granito es de varios meses y con un coste cuatro o cinco veces superior. Además, el coste de mantenimiento de estos pavimentos es inferior al de los pavimentos de granito. Lo que se gasta en un mes en la conservación de un pavimento tradicional de granito sirve fácilmente para la conservación medio año o más de un pavimento de este tipo. Los vecinos insisten: "No ha habido mantenimiento en años".

Una de cada 10 resbalones de la ciudad

En esta calle se producían numerosos tropiezos y caídas de los viandantes, afectando seriamente a la seguridad de los peatones y generando problemas de accesibilidad y funcionalidad inasumibles. Solo Arenal, Montera y Preciados suman más del 10% de las caídas reclamadas de todo el distrito de Centro, que a su vez representa el 10% de la totalidad de las caídas de la ciudad.

El área de Obras ha aprovechado los trabajos para incorporar una rehabilitación integral. Así, desde el número 8 hasta la plaza de Isabel II, se ha renovado el mobiliario urbano y se han instalado nuevas farolas modelo Fernando VII, que se han ubicado en la vía pública en vez de en las fachadas como hasta ahora. Las nuevas luminarias, provistas con placas led, ahorrarán consumo energético, aumentarán los niveles lumínicos y evitarán molestias por deslumbramiento a los vecinos. Todo ello ha ido unido a la ejecución de nuevos alcorques y a la plantación de más árboles, manteniéndose, además, los ya existentes.