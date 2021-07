Cvirus.- La presó de Foncalent, en quarantena preventiva per un brot que afecta a cinc presos d'un mateix mòdul

Tots estaven vacunats i, de moment, els cinc interns que han donat positiu han presentat simptomatologia lleu i no s'ha confirmat cap contagi més a la presó, on han prohibit l'entrada i eixida dels reclusos dels mòduls per als pròxims deu dies.

IIPP han insistit que es tracta d'una quarantena "preventiva" i que conforme avancen els dies es podria procedir a l'alçament dels confinaments per mòduls de la presó.

La situació ha sigut denunciada per l'associació de funcionaris de presons 'Tu abandono me puede matar', que ha tornat a exigir la realització de proves de detecció de la Covid als treballadors que han prestat servici al mòdul afectat perquè "és important per a la salut de l'empleat i per la seguretat del propi centre".

Així, també han reclamat, en un comunicat, "la necessitat d'atendre reivindicacions que són necessàries per a millorar les condicions de treball de les presons, de les quals es beneficiarien igualment les persones privades de llibertat i que el Ministre de l'Interior ha de complir les seues promeses d'inici de legislatura".