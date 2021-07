Cvirus.- Un expert preveu que al setembre el 90% dels casos a la Comunitat seran de la variant Delta

L'investigador i catedràtic de la Universitat d'Alacant (UA) Juan Carlos Trujillo preveu que al setembre hi haurà una presència propera al 90 per cent de la variant Delta en els casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana, que ara com ara se situa entorn del 50 per cent dels casos, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.