Feijóo avisa a los jóvenes que no acuden al cribado "porque tienen miedo" a estar contagiados: "Es insolidario"

"Eso es un síntoma malo para el control de la pandemia, porque si esas personas no acuden porque tienen miedo a ser cuarentenados, evidentemente es que tienen algún síntoma y si tienen síntomas, y no se diagnostican y no se cuarentenan, están contagiando a los demás", ha advertido el presidente autonómico en declaraciones a los medios tras participar en un acto del Foro de economía social de Galicia (ForoEsgal).

Feijóo ha concluido que una situación así "es un acto de una enorme insolidaridad con la comunidad y un acto de irresponsabilidad individual y personal".

También se ha pronunciado con "preocupación" el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a preguntas de los medios tras presentar el plan de igualdad del Sergas. Así, ha destacado el "esfuerzo" en el diagnóstico que realiza la Consellería de Sanidade y, sin embargo, el porcentaje de adherencia a los cribados es de entorno al 50 por ciento de media, con algunos que se quedaron en el 20 por ciento.

ACUDIR A LOS CRIBADOS

Por ello, ha pedido "por favor" a todas aquellas personas que reciban el mensaje en sus teléfonos para acudir a los cribados que lo hagan. "Es fundamental para ellos, sus convivientes y también para otras personas", ha aseverado.

Comesaña ha advertido que el número de casos positivos crece de forma "muy explosiva" y, por ello, se han "intensificado los cribados". De ahí que haya aprovechado para "animar a todas las personas que re reciben el mensaje a acudir a que se hagan" la prueba.

El conselleiro de Sanidade ha remarcado que "de momento" se mantiene el patrón de la baja hospitalización pero "este descenso no es tal" ya en el entorno. Así, el perfil de las personas contagiadas ahora mismo son aquellas menores de 40 años, los que solo tienen una vacunan del rango 40 y 50 y los mayores de 65 años que tienen la pauta completa.