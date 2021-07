Oltra planteja la regularització administrativa dels migrants de l'Aquarius per raons humanitàries

20M EP

NOTICIA

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha plantejat aquest dimarts a la delegada del Govern, Gloria Calero, la possibilitat de regular la situació administrativa dels migrants arribats en el buc Aquarius en 2018 per raons humanitàries, com permet un reial decret de 2003, com a solució per als refugiats als quals se'ls ha denegat l'asil.