Les Corts celebraran un ple extraordinari dijous que ve per a convalidar tres decrets llei

Segons han explicat els síndics dels diferents grups parlamentaris, també es ratificarà un conveni de col·laboració en matèria de noves tecnologies i Tics entre la Generalitat i les Juntes d'Andalusia i Castella i Lleó, així com que es debatrà l'esmena a la totalitat de Vox a la Llei del Fons de Cooperació.

En el qual serà previsiblement l'últim ple abans de la parada d'estiu, els grups de l'oposició havien sol·licitat la compareixença de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a donar explicacions sobre la situació actual de la pandèmia a la Comunitat Valenciana. No obstant açò, finalment els grups del Botànic s'han negat. El síndic socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que aquesta petició no s'ha tramitat com devia.

Aquesta negativa ha generat les crítiques de Ciutadans i Vox. La síndica de la formació 'taronja', Ruth Merino, ha criticat la negativa i ha lamentat l'absència de Barceló a les sessions de control dels últims mesos i ha exigit respostes sobre les noves restriccions i sobre "per què estem en la cua de vacunació dels més joves". En aquesta línia, ha considerat que "no és normal que passem de ser la millor comunitat a ser la pitjor comunitat, amb les pitjors dades de vacunació i d'incidència".

Mentre, des de Vox, Ana Vega ha considerat que la compareixença de Barceló seria "important" davant el creixement "exponencial" dels contagis i l'augment de presència de la variant Delta. Així, ha criticat que al Consell li falta "responsabilitat i transparència".