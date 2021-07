CyL no tiene prisa por implantar la autocita y prescindirá de más cribados masivos a jóvenes

"Los llamamientos tienen un resultado muy importante y muy seguido con la población", ha asegurado Casado, quien también ha aprovechado para agradecer a la población que, a pesar del periodo vacacional, no haya habido un descenso de participación.

Por otro lado, la consejera ha apuntado que los expertos señalan, ante los datos que señalan una "transmisión comunitaria clara" en la Comunidad, que deben centrar sus esfuerzos en cribados asistenciales más que en los selectivos, puesto que los asistenciales pueden centralizarse en diferentes centros de salud según se determine en las diferentes gerencias en base a la disponibilidad del personal.

En este sentido, la consejera ha comunicado la intención de la junta de prescindir de más cribados masivos a jóvenes dado que "suele acudir un 10 por ciento de la población diana, mientras que el número de efectivos es tan importante que es preferible que los profesionales estén vacunando".

Sin embargo, Casado ha asegurado que eso "no quiere decir que decaigan los cribados", sino que se centrarán en los de tipo asistencial: "Cribar para que me vuelva al botellón no sirve para nada", ha incidido.