Fran Rivera cierra temporada en 'Espejo público': "Me he quedado con las ganas de tener a María Jiménez"

Fran Rivera cierra esta temporada en el programa Espejo público, el torero se estrenó hace ya dos años como entrevistador con una sección propia bautizada como Rivera y amigos. El programa de Antena 3 ha elaborado un vídeo en que se resume un año lleno diferentes entrevistas y divertidas confesiones de los invitados.

Entre los personajes más destacados están Santiago Segura, Los del Río, Enrique San Francisco, Carlos Latre, Chicote, Agatha Ruiz de la Prada e, incluso, su propio hermano, Cayetano Rivera. Entre las preguntas más comunes del torero destaca su manía de preguntar a sus invitados si hicieron o no la mili y cuál fue su experiencia. Esta pregunta ha dado mucho juego en las entrevistas del diestro que en muchas ocasiones han girado entorno al mundo del toro.

El colaborador ha compartido que está muy satisfecho con el resultado final de su trabajo y que está encantado con los invitados que ha tenido. No obstante, Rivera ha reconocido que le hubiera gustado poder entrevistar a otros muchos personajes, pero que el espacio del programa no lo ha permitido. Sus compañeros le han pedido que elija a una persona con la que tenga en mente charlar en la próxima temporada.

Fran Rivera desvela la entrevista que no pudo hacer en Espejo Público: "Me hubiera encantado tenerla" #RiverayAmigoshttps://t.co/CbQIr3GShL — Espejo Público (@EspejoPublico) July 13, 2021

"Me he quedado con las ganas de tener a María Jiménez. Creo que hubiera sido... porque ella es, es bárbara, ¡Ella es genial! Ella es de las grandes grandes", ha comentado el torero con una sonrisa. Rivera ha explicado que ha intentado concertar una entrevista con la artista pero que, por unas cosas u otras, finalmente no se ha podido cuadra un encuentro. "A mí me hubiera encantado, pero ya será", ha añadido Fran.