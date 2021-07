Dalmau, "perplejo" por comparecer en Comisión de Obras Públicas sobre CEPS: "Es como si estuviera ante la inquisición"

Así se ha expresado Dalmau en su comparecencia ante esta comisión, a petición de PP y Vox para "informar sobre su condición de beneficiario de fondos del Gobierno de Venezuela a través de la Fundación CEPS". Dalmau ha indicado que tiene un capítulo publicado en el libro "Los orígenes latinoamericanos de Podemos", de Manuel Alcántara, donde explica el papel de esta entidad y su función y ha regalado la publicación a los portavoces de los diferentes grupos.

En este sentido, el vicepresidente ha incidido en que esta solicitud de información está "fuera de lugar" ya que no se refiere a su etapa como cargo público y ha afeado a la oposición que parezcan "más centrados en destruir al adversario en mitad de una pandemia que en su faena". "Entiendan que ustedes no tienen patente de corso para preguntar sobre cualquier cosa, ni carta blanca", les ha reprochado.

"El que ustedes sean diputados no quiere decir que puedan escudriñar y buscar en la vida de una persona más allá de su gestión", les ha afeado, y ha criticado que "desconocer los límites" del parlamentarismo "nos lleva directamente al autoritatismo" y "vulnera la esencia de la sesión de control". "Supone vulnerar la democracia", ha aseverado, por lo que les ha pedido que "estén a la altura".

Por ello, ha incidido en que esta comisión "no es competente para esta cuestión", ya que trata temas de cooperación, "ni mucho menos para examinar la vida profesional de un conseller hace 20 años". Además, ha indicado que la consellera del ramo, Rosa Pérez Garijo, ya compareció en septiembre de 2020 sobre esta cuestión. No obstante, sí ha pedido disculpas por no asistir a comparecer la última vez que se le citó por problemas de agenda.

OPOSICIÓN

Desde la oposición, Alfredo Castelló (PP) le ha preguntado "¿Por qué tiene miedo?" y ha aseverado: "No es cuestión de inquisición, queremos saber". También Mamen Peris (Cs) se ha mostrado "perpleja" por su comparecencia: "Nunca pensé que me iban a comparar con el inquisidor Torquemada".

Por su parte, David García (Vox) le ha instado a elevar una queja a la Mesa de Les Corts y de la Comisión si considera que no debería haber intervenido y le ha espetado: "Menos lloros". Mientras, el diputado no adscrito Jesús Salmerón ha considerado que los parlamentarios tienen "derecho a preguntarle sobre lo que les dé absolutamente la gana".