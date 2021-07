Cvirus.- CESM adverteix que els MIR s'incoporaran als hospitals sense haver iniciat la seua vacunació

Sobre aquest tema, ha criticat en un comunicat que ha passat "suficient temps" des que el ministeri donara a conéixer la llista d'aprovats perquè tots aquests candidats hagueren rebut almenys la primera dosi de vacuna i "en el pitjor dels casos estigueren en disposició de rebre la segona al moment de la seua incorporació".

Per açò, des de CESM nacional van plantejar al Ministeri que seria una bona solució aprofitar la presa de possessió presencial, tal com ells sol·licitaven, per a iniciar la vacunació i completar-la a les diferents Comunitats en les quals hagueren obtingut plaça.

Tanmateix, han lamentat que "per desgràcia, no va ser així i s'ha deixat la decisió, una vegada més, a les Comunitats que han actuat seguint el seu propi criteri" de tal forma que hi ha Comunitats que han comptat amb els seus col·legis professionals accelerant la vacunació o ha sigut la mateixa conselleria de salut la que ha accelerat la seua administració des del primer moment.

Sobre aquest tema, han assenyalat que el cas de la Comunitat Valenciana és "preocupant i cridaner" perquè a una setmana de la incorporació als hospitals no s'ha iniciat la vacunació i en alguns departaments "sense ni tan sols tindre els candidats programats per a açò".

"Veiem que una vegada més, en aquesta Comunitat, les diferents gerències funcionen al seu lliure albir, de forma descoordinada i sense un criteri uniforme, i que aquesta falta de previsió i coordinació repercuteix negativament en la seguretat dels seus treballadors", ha retret.

Per açò des del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana CESM-CV denunciem aquesta situació i sol·licitem que de forma immediata se cite i vacune als MIR que s'incorporen als seus llocs de treball i establisca les mesures de protecció adequades fins que la immunitat dels residents que s'incorporen siga completa.