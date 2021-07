El Parlamento de Canarias vuelve a cerrar filas en defensa del REF frente al Estado

Este pleno monográfico se produce dos semanas después de haber aprobado por unanimidad un informe desfavorable a la reforma del REF llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda al vulnerar el derecho del sector audiovisual de las Islas a tener un diferencial fiscal un 80% superior al del resto del país.

La sesión contó con la comparecencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien explicó que el Régimen Económico y Fiscal "está asentado y es indiscutible", y que no se ha modificado el REF, sino expresamente disposiciones que tienen que ver con el sector audiovisual

Ángel Víctor Torres aseguró que este asunto se va a resolver con un acuerdo político y quiso acallar las críticas de los partidos de la oposición dejando claro que el Ejecutivo ha actuado desde el primer momento de manera "intachable", por lo que "no hay nada que se le pueda reprochar".

Asimismo, quiso recordar que en 2017 no se cumplió con el 80% de diferencial en Canarias y pidió a Coalición Canaria, que gobernaba entonces, que explique por qué ese año permitieron que se vulnerase el REF "por la puerta de atrás".

Torres no ocultó que se ha cometido una afección política al REF por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, por eso confía en poder resolver este conflicto en la comisión bilateral -para la que todavía no hay fecha- a través de un "acuerdo político", y si no fuera posible, advirtió que lo tendrá que hacer el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, advirtió que se corre el riesgo de perder el recurso porque la Abogacía del Estado considera que no se ha incumplido el REF.

Admitió la "gravedad" de que no se mantenga la filosofía del Régimen Económico y Fiscal, pero consideró "inaceptable" que se afirme que éste es el mayor atropello a Canarias, cuando otros gobiernos incumplieron el REF suprimiendo los planes de empleo, subvenciones de residentes, fondos para la pobreza, el paro, la vivienda o el convenio de carreteras.

En este sentido, aseguró que el Gobierno de Canarias seguirá buscando soluciones a los problemas. "Otros se empeñan en buscar fisuras y no las van a encontrar. Quien quiera derrocar al Gobierno, que lo busque en otras vías porque la historia no les va a dar ni una sola de las razones", afirmó Torres, quien añadió que el REF "no es una bandera de nadie y el Estatuto de Autonomía pertenece a los más de 2 millones de canarios".

El presidente subrayó que el futuro del sector audiovisual está "totalmente garantizado" y se mostró seguro de que se alcanzará un acuerdo en la comisión bilateral, que, remarcó, no puede ser otro que cumplir con el diferencial del 80%. En caso contrario, advirtió Torres, se pondrán sobre la mesa los informes jurídicos del Gobierno de España y del de Canarias y "en ese caso no va a haber acuerdo".

UN VOTO "INSÓLITO".

Por el Grupo Mixto, Vidina Espino, consideró "insólito" que su partido, Ciudadanos, haya contribuido en el Congreso de los Diputados a certificar el recorte al diferencial fiscal a las producciones audiovisuales realizadas en Canarias y que lo haya hecho "porque les pareció adecuado", por lo que aprovechó su intervención para anunciar su baja del partido.

El portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, incidió en que, ante el incumplimiento del REF por parte del Estado, hace falta "pelear, dialogar y llegar a acuerdos" en la comisión bilateral, pero si ahí no es posible encontrar la "sensibilidad" del Estado, dijo que no hay que descartar en ningún caso acudir al Constitucional.

El diputado Francisco Déniz, del Grupo Sí Podemos Canarias, deseó que la nueva remodelación del Gobierno afecte positivamente a esta negociación y a la convocatoria de la comisión bilateral, que "tan ansiosamente estamos esperando", y confía en que sea posible alcanzar una "solución política" para intentar mantener ese diferencial fiscal del 80% a las producciones cinematográficas.

Luis Campos, portavoz del Grupo de Nueva Canarias, afirmó que el Parlamento ha visto "socavada" su legitimidad por las decisiones que ha tomado el Gobierno de España respecto al REF, por lo que destacó la unidad "inequívoca" de la Cámara contra quien se empeña "una y otra vez" en no respetar los fueros y derechos del Archipiélago. "La responsabilidad está fuera de esta Cámara y de Canarias", recalcó. Por otro lado, instó al Partido Socialista a no "transigir" ante el Estado por el mero hecho de que el diferencial fiscal haya quedado algo mejor, al pasar de 5,4 a 12,4 millones de euros.

UNA PROVOCACIÓN "INTOLERABLE".

Desde las filas populares, Australia Navarro hizo hincapié en que la vulneración del REF supone una "intolerable" provocación que demuestra el "poco respeto" que tiene el Gobierno de Sánchez con Canarias; un "ataque deliberado" en el que el Estado "ignoró" el Estatuto de Autonomía y se "cargó" el diferencial fiscal a las producciones cinematográficas. Asimismo, lamentó que el pasado pleno sobre el REF sólo haya supuesto una "mera campaña de lavado de imagen" del presidente Torres y el socialismo canario, "que aquí vota una cosa y otra en Madrid".

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, recordó a Ángel Víctor Torres que el fuero "se cumple, no se negocia a la baja" y remarcó que el incumplimiento del REF por parte del Gobierno de España y las Cortes Generales es una "falta de respeto" al Parlamento y al Ejecutivo canario. De igual manera, culpó al presidente Torres de "rendirse antes de dar la batalla porque sabía que no tenía las fuerzas para ganarla", y, al igual que otros grupos, lamentó que aún no haya fecha para la comisión bilateral.

Por último, Iñaki Lavandera, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, puso en valor que Ángel Víctor Torres haya "dado la cara" en la Cámara para mostrar su defensa del REF y criticó que los partidos de la oposición estén "obsesionados" en buscar un lema pre-electoral para las próximas elecciones, lo que demuestra que "lo que menos les importa es el REF y que sólo lo utilizan para atacar al Gobierno de Canarias". "Ustedes esperaban un Gobierno pasivo, sumiso y lo que han encontrado es un Gobierno unido en una idea común: defender Canarias y la vida de los canarios", afirmó.