La Mesa Sectorial se reúne en sesión extraordinaria para tratar la Ley Educación

Al encuentro han asistido el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, el secretario general Tomeu Barceló, los directores generales de la Conselleria y los delegados de Educación de Menorca y de Ibiza y Formentera.

Según ha informado la Conselleria, estas reuniones se irán ampliando a lo largo de las próximas semanas para difundir los aspectos más importantes de la nueva normativa y debatir aquellas cuestiones que se quieran plantear para mejorarla en su camino parlamentario.

Cabe recordar que el proyecto de Ley de Educación de Baleares fue aprobado el pasado 7 de junio en el Consell de Govern y en el mes de septiembre inicia su tramitación parlamentaria.

ANPE CREE QUE LA LEY "NO RESUELVE LOS PROBLEMAS"

Tras la reunión, el sindicato ANPE ha expresado que hay aspectos "esenciales que la ley no recoge" y "cuestiones fundamentales que no resuelve". En este sentido, ha mencionado que la compensación de la insularidad, la reconversión de los maestros al nivel retributivo A1 o el desarrollo de la carrera profesional "son aspectos esenciales que no se detallan con claridad".

"Todas estas reivindicaciones las hacemos de cara a un mejor servicio hacia el alumnado de Baleares. Por este motivo, desde el sindicato no nos hemos mostrado favorables a la aprobación de este documento, puesto que no resuelven los problemas reales de la comunidad educativa", ha concluido ANPE.