PP y Cs de València se suman al manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco y pedirán una declaración institucional

Así lo han indicado PP y Cs en sendos comunicados, en los que señalan también que pedirán que en el pleno de julio del consistorio valenciano se guarde un minuto de silencio en memoria de Blanco. La iniciativa llega de la mano de la Fundación Miguel Ángel Blanco, "que ha pedido el consenso de todos los partidos democráticos", han señalado.

Los grupos municipales de PP y Cs en la capital valenciana propondrán que el pleno de julio se inicie con un minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, "para que los españoles no olvidemos nunca la barbarie terrorista vivida en España".

La portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, ha explicado que ambas formaciones presentarán "conjuntamente una declaración institucional" en la próxima sesión plenaria de València "para sumarse a la Carta Abierta en Memoria de Miguel Ángel Blanco".

El PP ha expuesto que esta misiva, titulada 'XXIV Aniversario Miguel Ángel Blanco, Memoria de los Justos. Carta Abierta a los Ciudadanos', recuerda "lo ocurrido con este concejal del PP, secuestrado y asesinado por ETA hace 24 años". Ha destacado que ese hecho "marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo".

Los 'populares' de València han resaltado que consiguieron el apoyo de todos los grupos políticos para rotular una calle con el nombre de Blanco. No obstante, han lamentado que el gobierno local que conforman Compromís y PSPV "ha tardado varios años en llevar adelante la iniciativa", que "se ha hecho tras la insistencia en cada uno de los plenos del PP".

Desde Cs, su portavoz en el consistorio, Fernando Giner, ha recordado que este grupo municipal solicitó el pasado sábado al alcalde de València, Joan Ribó, la celebración de un homenaje esta semana. "A día de hoy, Ribó no ha contestado, cuestión que no entendemos ya que a esta conmemoración se han unido municipios y ciudades de toda España y València no puede quedarse fuera", ha afirmado Giner.

El responsable de Cs ha agregado que desconoce "las razones para que el alcalde no haya atendido" su petición. "Creemos que la memoria de Miguel Ángel Blanco y el movimiento social que vivió nuestro país, a consecuencia de su secuestro y posterior asesinato, representan los valores que debería tener presente la clase política española", ha manifestado Fernando Giner.

Asimismo, ha subrayado la "necesidad" de que reconocimientos de estas características encuentren el consenso de todos los grupos políticos.