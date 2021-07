Puig xifra en 8 les denúncies en la primera nit de toc de queda en 32 localitats i lloa la resposta ciutadana

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha realitzat un balanç "molt positiu" de la primera nit de toc de queda en 32 localitats de la Comunitat Valenciana, i ha indicat que s'han produït incidents "mínims", amb huit denúncies en el conjunt de pobles i ciutats afectades.

"La resposta de la ciutadania ha sigut la mateixa que durant tot aquest temps, d'una altíssima responsabilitat, per la qual cosa la immensa majoria de la ciutadania comprèn que estem en una situació difícil i que hem d'intentar parar aquesta nova onada, perquè això serà definitiu també per a avançar cap a la superació de la pandèmia i que tinguem un mes d'agost tan bo com siga possible", ha dit.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans de comunicació després de mantindre una reunió amb la rectora de l'UJI, Eva Alcón, a la Delegació del Consell a Castelló.

El cap del Consell considera que és possible parar aquesta onada, i ha indicat que cal fer-ho des de la corresponsabilitat, "atenent a les dificultats que hi ha amb l'expansió de la nova variant Delta, però també tenint en compte que la vacunació va avançant i en aquests moments tenim el 62 per cent de la població que ha rebut com a mínim una dosi".

Sobre aquest tema, Puig ha mostrat la seua confiança en què es complisca el calendari i arribar al 9 d'Octubre amb una immunitat global de tota la Comunitat Valenciana.

"En aquests moments els joves són els que estan més afectats, doncs encara no hem arribat a la seua vacunació, i han de ser ells i tot el conjunt de la població absolutament responsables i hem de treballar amb la màxima cautela", ha apuntat Puig, qui ha assenyalat que "es pot fer oci, però en condicions de seguretat, i es pot anar als espais naturals i tindre una relació amb els altres, però sempre amb mascareta i distància".