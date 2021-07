La Plataforma pel Finançament es reunirà divendres 23 per a valorar mobilitzacions i el PP assistirà per primera vegada

Així ho ha indicat el síndic de Compromís, Fran Ferri, que ha expressat el seu desig que es realitze una mobilització "pública i notòria" al novembre, coincidint amb la duta a terme en 2017 per a exigir la modificació al ministre Cristóbal Montoro. A més, ha incidit que "si ningú ho planteja", Compromís durà a terme una protesta.

De fet, espera que es vaja "caldejant l'ambient" amb manifestacions prèvies en els pròxims mesos i ha remarcat el seu desig que, la possible mobilització al novembre, siga "exitosa". A més, ha considerat que l'actual ministra, María Jesús Montero, està oferint "les mateixes excuses que Montoro" per a no canviar el sistema.

Per part del PSPV, el síndic, Manolo Mata, també ha valorat que se sumen els 'populars' i ha indicat que a la plataforma "es va decidir que els partits no tingueren mai la iniciativa", sinó que recaiguera en la societat civil. No obstant açò, ha considerat que "Compromís fa un plantejament que, segur, serà molt bé rebut pel PP. "Supose que Vox també convocarà, perquè tot el que és contra el Govern d'Espanya troba molt suport en l'oposició", ha agregat.