AMP.- Jaime Febrer, empresari investigat en Azud, reconeix un frau fiscal i accepta sis mesos de presó

La vista contra aquests 10 acusats ha arrancat al Jutjat penal número 7 de València però s'ha suspès durant dos hores a causa d'un informe forense que s'ha hagut de practicar a un dels processats amb l'objecte de determinar si estava capacitat per a prendre decisions. La seua advocada havia demanat l'arxiu del procediment per a ell.

Després de determinar-se que aquest acusat pateix un trastorn psíquic, se li ha arxivat provisionalment la causa i el juí s'ha reprès contra nou acusats, que han reconegut els fets.

Inicialment, Febrer, que es troba a la presó provisional des que va ser arrestat fa dos mesos pel cas Azud -presumpta trama de corrupció urbanística-, s'enfrontava en aquest procediment a tres anys de presó per un delicte contra la hisenda pública en grau de temptativa. A més, la Fiscalia li requeria el pagament d'una multa de 10.800 euros.

A altres dos acusats en aquesta causa se'ls sol·licitava la mateixa pena, mentre que per a la resta el ministeri públic requeria en el seu escrit de qualificació provisional cinc mesos de presó i una multa de 4.500 euros.

Finalment s'ha arribat a un acord entre les acusacions i defenses pel qual Febrer i altres dos acusats han acceptat sis mesos i un dia de presó; i la resta tres mesos de presó i una multa. S'ha tingut en compte el reconeixement de fets i un retard indegut de la causa.

Segons el relat de fets, Febrer, al costat d'altres acusats, com a representants d'una societat, van sol·licitar indegudament una quota a retornar en l'impost de l'IVA de l'exercici 2007 superior en 256.000 euros a la qual correspondria de no haver consignat en la declaració de l'impost com a IVA suportat l'import derivat de quatre factures per import cadascuna d'elles de 464.000 euros.

La societat tenia per objecte social la compravenda, construcció, promoció d'immobles, intermediació en operacions immobiliàries i la realització de les activitats pròpies de l'agent urbanitzador. En resum, als acusats se'ls atribueix reduir-se quotes d'IVA en aquesta societat per a un PAI a la Vila Joiosa.