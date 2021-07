Cvirus.- La Generalitat incorpora 50 nous rastrejadors militars en la base de Marines demanats al Ministeri

Segons ha informat la Conselleria, aquest personal ha sigut posat a la disposició de les Comunitats Autònomes per part del Ministeri de Defensa, prèvia sol·licitud al Ministeri de Sanitat i exercirà aquestes tasques diàriament, de dilluns a dissabte, després de rebre formació per part de personal de la Direcció general de Salut Pública i Addiccions.

Aquestes noves incorporacions se sumen als 1.644 rastrejadors amb els quals compta actualment la Conselleria de Sanitat als centres de salut pública i d'Atenció Primària.

En concret, hi ha 1.333 persones als diferents centres d'Atenció Primària dels departaments de salut, així com 311 persones que treballen tant en la Direcció general de Salut Pública i Addiccions com als centres de Salut Pública existents a la Comunitat Valenciana.

La tasca dels rastrejadors és posar-se en contacte amb les persones amb resultat positiu de covid-19 a través de PCR o test d'antígens que es comuniquen al sistema sanitari perquè, a través d'enquestes epidemiològiques, els seus contactes puguen ser recuperats i la informació arribe a Atenció Primària.