Las Naves exhibeix la primera edició de concurs de fotografia Instagrau

20M EP

NOTICIA

El centre d'innovació de l'Ajuntament de València, Las Naves, acull el primer concurs de fotografia Instagrau, l'exposició fotogràfica composta per una selecció de 50 imatges aportades per persones del barri, segons ha informat en un comunicat. La mostra artística contempla dos modalitats 'No a l'ampliació del Port' i 'Respira el Grau'.