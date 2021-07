Somos lamenta que Educación tenga que solicitar ayuda delresto de trabajadores municipales para resolver becas

"Es increíble que una concejalía tan importante como es Educación viva en la improvisación y el desastre, víctima del caos y la falta de compromiso de este gobierno con las familias y las generaciones futuras del concejo", señala Taboada.

La concejala de Somos afirma que en la comisión de Educación celebrada este martes "se ha podido constatar esta descoordinación del gobierno, al facilitar el concejal Mario Arias, ante la ausencia de la concejala titular Covadonga Díaz, una información sobre el estado de las peticiones que la propia Concejalía conoció in situ".

Taboada sostiene, asimismo, que se va a desarrollar parte del trabajo de tramitación de becas con personal del Plan de Empleo, "o al menos ésa es la intención trasladada por los concejales, lo que es una absoluta temeridad conociendo los antecedentes del PP durante su gestión anterior con planes de empleo y que nos extraña que los técnicos municipales no hayan informado al respecto".

A este respecto explica que pueden "incurrir en responsabilidades porque estamos hablando del propio trabajo estructural y ordinario de la Administración y que no puede hacer personal del Plan de Empleo". La concejala llama la atención sobre el riesgo que se corre al valorar las becas por personal no cualificado "al no estar acostumbrado a trabajar con especificaciones tan técnicas, por tratar una información de tanto valor y cuya resolución supone tanto para las familias".

Taboada hace hincapié en esta "falta de compromiso con la ciudadanía. La realidad es que abandona a las familias, como ya hizo el curso pasado con el recorte de becas que tuvo que acabar ampliando. Les preocupa mucho más Otea y sus concesiones de suelo privado a través de terrazas o chiringuitos que las becas de más de 3.000 familias del concejo".

"Esta improvisación imperante, que no solo afecta al área de Educación, le cuesta mucho dinero al Ayuntamiento, ahora también a través de pagar horas extras, en lugar de invertirlas en aquellos temas que realmente lo necesitan. Sin lugar a dudas un buen sistema de becas, y una plantilla en condiciones, es una de las mejores apuestas que este Consistorio puede hacer por Oviedo y su ciudadanía", destaca la edil de Somos.