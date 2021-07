El jutjat deixa en llibertat a l'exsubdelegat del Govern Rafael Rubio, investigat en Azud

En total, en aquest procediment, la segona fase d'Azud, hi havia cinc persones a la presó provisional des que van ser detingudes -fa aproximadament dos mesos-: Rubio; l'empresari Jaime Febrer; l'exvicealcalde de València amb el PP, Alfonso Grau; i els empresaris Mónica Montoro i Joaquín Pastor.

Fa dos setmanes, el jutjat va deixar en llibertat a Montoro i Pastor en no haver-hi risc de destrucció de proves. El lletrat de Rubio també havia demanat la llibertat per al seu representat i el jutjat, després d'estudiar-ho, li l'ha concedit amb les mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició d'eixida del territori nacional i compareixences setmanals en seu judicial.

En aquesta causa, declarada secreta, s'investiguen delictes de prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig, tràfic d'influències, associació il·lícita i grup criminal.

Es tracta de la segona fase de l'operació Azud, en la qual va ser detingut Grau, Rubio i altres 12 persones més. Rubio (PSPV), qui també va ser diputat provincial i portaveu socialista a l'Ajuntament de València, i Grau (PP), estan acusats de cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'infraestructures. En concret, Grau pot haver-se portat un milió d'euros i Rubio altres 300.000.

A Rubio i a Grau li consten altres procediments judicials. El socialista està processat en una de les peces del cas Imelsa en la qual s'investiguen contractacions presumptament irregulars a les empreses públiques d'Imelsa i Ciegsa.

Per la seua banda, Alfonso Grau, de 80 anys, va ser condemnat a quatre anys de presó -una pena ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- per acceptar rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres més cars i pagar la diferència. També està sent investigat en el cas Imelsa.

Un altre dels detinguts que presumptament va tindre un paper destacat en la trama va ser el cap dels servicis jurídics de Divalterra, José Luis Vera, ja que pel que sembla va mitjançar entre els polítics i un dels empresaris arrestats, el constructor Jaime Febrer, qui va ser localitzat en Eivissa.

A més, els agents de la UCO van detindre altres 10 persones més, entre elles la filla de Grau; l'exalcaldessa de Xixona; i un exregidor de Xixona.

LA PRIMERA FASE

Es tracta de la segona fase del cas Azud, en el qual el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat.

En una primera fase del procediment es va detindre a l'advocat José María Corbín, cunyat de Barberá, i al lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. També figuren com investigats la dona i les filles de Corbín.