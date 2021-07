Cataluña limita los actos de más de 500 personas a personas con PCR y TAR negativo o con vacunación completa

El empeoramiento de los datos en Cataluña, donde solo el pasado lunes se registraron 6.000 positivos por Covid, están tensionando mucho la atención primaria y comienza a notarse en los centros hospitalarios. Ante este panorama poco halagüeño, el Govern ha previsto el cierre del ocio nocturno (a excepción de los exteriores) desde el próximo fin de semana y el comité técnico del Procicat se encuentra reunido en estos momentos perfilando "la letra pequeña" de las nuevas restricciones, ha explicado este martes la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. Sus detalles se darán a conocer en rueda de prensa a partir de las 16 horas. Lo que ya se sabe desde el lunes, tal y como avanzó el Govern, es que la restauración tendrá que cerrar a las 00.30 horas.

"La pandemia está mostrando una virulencia que no conocíamos. Y solo podremos conseguir pararla frenando la interacción social", ha dicho Plaja, que ha avanzado que se pondrán límites a las actividades que reúnan a más de 500 personas. En estos actos masivos, solo se podrá participar con una PCR negativa con 12 horas de antelación, con un test de antígenos rápido también negativo o con la pauta completa de vacunación contra la Covid. Estos actos deberán finalizar antes de las 3 de la madrugada.

Informe jurídico previo a solicitar un toque de queda en Cataluña

El Govern se encuentra este martes por la mañana a la espera del resultado de un informe emitido por los servicios jurídicos, encargado por el propio president, Pere Aragonès, sobre la posibilidad de solicitar permiso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para proceder a habilitar un toque de queda (pues es una medida que vulnera derechos fundamentales) tras el aval de la justicia a la petición hecha por la Comunitat Valenciana.

El TSJC tiene tres días de plazo para avalar las medidas, lo que afecta a las restricciones que se le entreguen este martes. "En la madrugada del viernes al sábado a las 12 de la noche tendrían que ser efectivas", ha asegurado la portavoz del Govern Aragonès.

El Govern pide usar la mascarilla en exteriores e interiores

Cataluña está administrando 125.000 vacunas al día contra la Covid, "pero no es suficiente con el alto ritmo de propagación de la nueva variante", ha comentado Plaja, que ha instado a los catalanes a que lleven mascarilla en interiores y exteriores a pesar de que el Gobierno no obligue a su uso en exteriores con suficiente distancia de seguridad desde finales de junio y de que la Generalitat no tenga competencias en esta materia.

"Creemos que la mascarilla ha de volver a ser un elemento obligatorio en Cataluña. Por eso pedimos usarla siempre que estemos cerca de personas que no son de un mismo grupo burbuja, en interiores y en exteriores", ha indicado la portavoz de la Generalitat.

Refuerzo policial contra los botellones

El Govern también está trabajando en un refuerzo de los dispositivos conjuntos entre policías locales, Mossos y Guardia Urbana en los diversos municipios catalanes en los que se están dando más botellones nocturnos, "pero no se puede poner vigilancia a kilómetros de playas, en todos los parques y en todos los espacios públicos catalanes que se puedan ocupar a partir de las 00.30 horas. Hemos de ser realistas", ha dicho Plaja.

Tribunal de Cuentas

Si antes del 21 de julio, el Govern no encuentra un banco que dé el aval de la cantidad exigida por el Tribunal de Cuentas para pagar las fianzas de los ex altos cargos de la Generalitat encausados, esta función la hará "la entidad gestora transitoria", en este caso, el Institut Català de Finances, ha indicado Plaja este martes.

El Consell Executiu ha aprobado esta mañana la dotación económica del fondo extraordinario creado al efecto para dar respuesta a estas fianzas, de 10 millones de euros.