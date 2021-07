Angela Dobrowolski, expareja del productor de televisión Josep María Mainat, salió de prisión hace ya dos semanas bajo libertad provisional por decisión del juez instructor de la causa. El programa del verano ha conseguido que la alemana les conceda la primera entrevista en exclusiva tras su puesta en libertad. Dobrowolski ha hablado de los pasos que debe dar para recuperar a sus hijos y de un posible acuerdo con la defensa de su exmarido.

Según ha explicado ella misma a los medios, la situación de la expresidiaria sigue siendo muy precaria, al igual que cuando estaba en prisión. Angela está viviendo en un pequeño hostal del centro de Barcelona y ahora está buscando una habitación para compartir piso, ya que, según asegura, no tiene prácticamente dinero para sustituir. Su situación económica podría cambiar el próximo jueves, ya que según ha informado Miquel Vals, reportero de El programa del verano, ella y Mainat van a firmar un acuerdo de divorcio.

Si este acuerdo se hace oficial, Angela podría disponer de una vivienda y de una pensión "bastante generosa". Respecto a la custodia de sus hijos, la alemana se está sometiendo a estudios psicológicos y toxicológicos para delimitar si puede volver a ver a sus hijos. Ahora, la exmujer de Mainat quiere construir un núcleo familiar en solitario, con unas buenas condiciones, para poder vivir con los pequeños.

"Seguiré dando mis análisis negativos y a ver si esto convence al juez de que no ha tomado la decisión correcta", ha comentado Dobrowolski. Angela ha destacado un punto positivo de su paso por prisión y es que ahora se está centrando en ella sin pensar en el papel de su exmarido: "La prisión me ha dado un parón en seco de esa obsesión que tenía de tener que llegar a mis hijos".

Respecto a cómo ve su futuro, la entrevistada ha asegurado que le gustaría conocer a gente nueva, pero ha dejado claro que no piensa repetir la experiencia de compartir su tiempo con una pareja mucho mayor que ella. "Sobre todo que no sea demasiado maduro, los maduritos se acabaron, ¿vale? Jovenzuelos, pongamos un mínimo de 26", ha bromeado la alemana. "¿Veintiséis?", ha preguntado extrañado el reportero. "Sí, ya le haré hombre yo, no te preocupes", ha respondido Angela entre risas.