¿Qué se puede hacer y qué no en Cataluña con las nuevas restricciones?

Este lunes el Govern ha anunciado las nuevas restricciones que se impondrán en Cataluña para frenar la subida de contagios que está experimentando la comunidad en esta quinta ola de la pandemia de la Covid-19. Estas se sumarán a otras medidas ya vigentes y se recogerán en una resolución que publicará el Procicat, y que tendrá que ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

A continuación, te explicamos qué se podrá hacer y qué no en Cataluña cuando entren en vigor las nuevas restricciones:

¿A qué hora cierran las actividades?

Se reduce el horario de todas las actividades -incluido el ocio nocturno, cultura, etcétera-, y tendrán que finalizar como máximo a las 00:30 horas de la noche. En el caso de las actividades recreativas musicales, tendrán un margen de media hora más para desalojar los establecimientos.

¿Puedo ir al bar?

Por supuesto. Su horario de apertura será de 6:00 de la mañana a 00:30 de la noche. El número máximo de comensales por mesa continuará siendo de seis personas en interiores y de diez en terrazas y espacios al aire libre. Asimismo, seguirá siendo obligatoria la separación de dos metros entre comensales en el interior y de 1,5 metros en el exterior.

Y cuando cierre todo, ¿podré quedarme en la calle?

El Govern ha recomendado a los ayuntamientos "limitar el acceso a espacios públicos donde se puedan producir concentraciones de personas entre las 00:30 y las 6:00 horas de la madrugada", como parques o playas. No obstante, será cada municipio el que regulará su espacio público, dentro de sus posibilidades.

Esta recomendación ha levantado cierta polémica entre los alcaldes, y Ada Colau ha pedido "claridad" al Govern y que si ha decretado "un toque de queda informal, que lo diga".

Igualmente, como -de momento- no hay toque de queda oficial, sí está permitido permanecer en la calle aunque no haya ningún establecimiento abierto. No obstante, la Generalitat no descarta decretarlo próximamente. Este lunes, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha explicado que existe "el encargo directo del presidente Aragonès" al gabinete jurídico de la Generalitat para que estudie y elabore un informe sobre el toque de queda que ha aprobado la Comunidad Valenciana. Así, si llega el punto en que esta medida se considera necesaria en Cataluña, ya tendrán "una parte importante de la faena hecha".

¿Puedo comer y beber en la calle?

No. Estará prohibido el consumo de bebida y comida en el espacio público, a excepción de las actividades escolares que se hagan en la calle.

¿Con cuántas personas me puedo reunir?

Se limitan las reuniones sociales, tanto en el ámbito público como en el privado, a un máximo de diez personas, en el caso de que se trate de convivientes.

¿Y en ceremonias religiosas o bodas?

La libertad de culto es un derecho fundamental, por lo que esta actividad continúa estando permitida. Tanto en actos religiosos como en ceremonias civiles, incluidas bodas, servicios religiosos y funerales, el aforo será del 70%, con un límite de 1.000 a 3.000 personas en función de las condiciones de ventilación.

¿Es obligatoria la mascarilla en exteriores?

No. Aunque desde la Generalitat ya han reconocido en más de una ocasión que les gustaría volver a hacer obligatoria la mascarilla en la calle, quien tiene las competencias para regular esto es el Gobierno central. Igualmente, el Govern catalán sí recomienda llevar la mascarilla siempre, tanto en interiores como en exteriores, sobre todo cuando no estemos con nuestro grupo burbuja. En cuando a los espacios interiores, sí continúa siendo obligatorio llevar mascarilla.

¿Puedo ir al teatro o al cine?

Sí. Cines, teatros, auditorios, circos, salas de conciertos y actividades de cultura popular podrán abrir hasta las 00:30 horas. El aforo en estas actividades será del 70%, con un máximo de 1.000 personas, excepto si hay ventilación reforzada, que será de 3.000.

¿Y qué hay de las salas de juego y casinos?

Si te apetece ir a alguna sala de juego, podrás hacerlo hasta las 00:30 horas. El aforo máximo en estos casos será del 70%, con un máximo de 500 personas en los establecimientos, o de 1.000 en el caso de que haya ventilación reforzada.