La Policia dissol un botelló amb quasi 140 joves sense mascareta a la platja del Postiguet d'Alacant

La intervenció es va concloure amb més de 20 actes de sanció per incomplir la normativa vigent de mesures de prevenció davant la Covid-19. La majoria d'actes van ser per consum d'alcohol en la via pública i desobediència lleu, segons ha informat la Policia.

Molts dels participants en el botelló van intentar fugir però alguns van ser interceptats per les patrulles. Els fets han ocorregut en la matinada d'aquest dimarts quan diverses dotacions de Policia Nacional d'Alacant van haver d'intervenir en la platja del Postiguet davant una aglomeració d'entre 100 i 140 joves que es trobaven de botelló sense respectar les mesures sanitàries.