Sanitat licita el centre de crònics de l'Hospital Militar amb 160 llits

La Conselleria de Sanitat ha licitat per 33 milions la primera fase de les obres de reforma i ampliació de l'Hospital Militar-Manuela Solís Clarás, que serà reestructurat com un hospital per a pacients crònics, ingressos de llarga estada i pacients de salut mental. El termini d'execució d'aquesta primera fase de les obres és de 30 mesos i el pressupost total ascendeix a 46 milions d'euros.

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va destacar que s'està fent “un important esforç” per a adaptar les infraestructures sanitàries a la realitat de cada moment, i “poder així respondre a les necessitats dels ciutadans”.

La finalitat de les obres és reestructurar l'actual Hospital Militar, situat en els termes municipals de Quart de Poblet i de Mislata, per a “respondre i donar cobertura a la creixent població de l'àrea metropolitana de València, així com millorar els recursos assistencials destinats a pacients crònics i de l'àrea de salut mental”, va indicar Barceló.

Les obres, en aquesta primera fase, consisteixen en la construcció de dos nous edificis per a albergar, en un, les àrees de diagnòstic per imatge, magatzems i vestuaris; i en l'altre, les àrees d'admissió i administració.

A més, hi haurà una modificació total dels actuals per a poder adaptar-los al nou ús i es durà a terme una remodelació de l'envolupant per a la millora de l'eficiència energètica. En eixe sentit, es duran a terme obres en les cobertes i en les façanes per a aconseguir una major impermeabilització i aïllament. A més, es reformarà un altre edifici per a l'àrea de Rehabilitació i, finalment, un edifici per a les àrees de Convalescència i de Llarga Estada. Un altre dels aspectes que contempla l'obra és la substitució dels ascensors i la urbanització dels accessos i entorns dels edificis.

Després de l'ampliació i reforma, l'Hospital Militar comptarà amb 160 llits: 120 de l'àrea mèdica de llarga estada i 40 llits per a salut mental. La superfície total de l'edifici aconseguirà els 28.000 metres quadrats.