Cvirus.- L'Ajuntament de Bunyol suspèn l'escola d'estiu després de detectar-se diversos casos de Covid-19

El regidor d'Educació en aquesta localitat, Carles Xerri, ha explicat que "l'Escola d'Estiu s'havia dividit enguany en dos centres, al col·legi Sant Luis i al Cervantes" i ha assenyalat que "al primer es van detectar entre el divendres i el dissabte fins a quatre positius".

Així mateix, l'edil ha apuntat que eixa xifra "es considera un brot per part de Sanitat" i ha exposat que "per aquest motiu es va decidir suspendre l'Escola d'Estiu". Xerri ha precisat que aquesta suspensió "s'ha fet hui extensiva als grups del Col·legi Cervantes, malgrat no haver-se detectat casos" en eixe punt però "davant la incidència elevada que existeix a Bunyol i per recomanació de les autoritats sanitàries".

"Com no és una activitat educativa reglada preferim prendre aquesta decisió per prevenció ja que per la pròpia característica de l'activitat es fa més complex controlar la distància de seguretat", ha agregat el regidor.

L'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Bunyol ha estat "en tot moment en contacte amb els pares i mares de l'alumnat de l'Escola d'Estiu, informant-los puntualment de la situació i de les decisions preses", ha assegurat el consistori. Carles Xerri ha afirmat que s'ha prevaler "sempre la salut de les persones per damunt de qualsevol altra consideració".

L'Ajuntament de Bunyol no descarta que l'Escola d'Estiu es puga reprendre en pròximes dates si la situació sanitària remitent i es pot dur a terme amb totes les garanties, han afegit des d'aquesta administració local.