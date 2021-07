El Palau de la Música reobrirà en 2023 després d'una reforma integral

El Palau de la Música de València preveu poder tornar a obrir les seues portes al llarg del 2023 després d'escometre una “rehabilitació integral” de l'edifici amb la qual pretén resoldre definitivament “totes les seues deficiències” i al seu torn recuperar l'”essència” del projecte original, que va ser redactat per l'arquitecte José María García de Paredes en 1984 i construït l'any 1988.

Les obres, que s'adjudicaran en el primer trimestre de 2022 i tenen un termini d'execució de 18 mesos, rondaran els 13 milions d'euros, encara que el pressupost de licitació definitiu vindrà determinat per l'obtenció dels resultats dels sondejos i assajos que s'estan realitzant actualment.

Així ho va avançar ahir la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, en la presentació del projecte d'adequació del Palau la Música, “la major intervenció de tota la seua història”, va ressaltar.

Els treballs abastaran la rehabilitació completa de la façana de l'edifici, millores estructurals en les dues sales afectades per despreniments en 2018 i 2019, la reparació de les humitats de la sala d'exposicions i la millora de l'acústica i de l'eficiència energètica de l'auditori.

Tal com va recordar l'edil, malgrat la voluntat de l'equip de Govern d'accelerar les obres, el procés de licitació s'ha retardat més de huit mesos per diferents paralitzacions “alienes” a l'Ajuntament, com són el recurs presentat pel Col·legi d'Arquitectes al gener de 2020 i desestimat pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (Tacrc) al març, la suspensió de terminis administratius per la declaració de l'estat d'alarma, o el recurs de la unió temporal d'empreses (UTE) Paredes Pedrosa, que el Tacrc va desestimar cinc mesos després.

La rehabilitació

El projecte de rehabilitació actua sobre diferents eixos: la cúpula de vidre, la façana exterior, la climatització, els reflectors acústics, les butaques i les filtracions d'aigua de la sala d'exposicions.

Respecte a la façana, en la construcció original es va utilitzar una pedra marina (Bateig Gris), amb dos acabats (granallatge en el sòcol i tosquejat en les parts més altes), però s'ha deteriorat una àmplia superfície amb xicotets despreniments en evolució, per la qual cosa es procedirà a la substitució completa de l'aplacat.

Quant a la coberta vidriada, el projecte preveu recuperar la imatge original del vestíbul, eliminant la “tapeta” blanca exterior d'alumini situada en les juntes entre vidres, que no estava en el projecte inicial: es mantindrà l'estructura d'acer i els perfils d'alumini originals del mur cortina, però utilitzant un sistema de subjecció per clipat en el perfil de la cambra. L'estanquitat es resoldrà amb un segellament de silicona estructural per a recuperar l'aparença inicial des de l'exterior de vidres units sense fusteria aparent.

El segon objectiu en la façana és millorar l'eficiència energètica, atés que el Palau és un edifici d'alt consum energètic. Se substituiran els vidres actuals per uns altres amb millors prestacions energètiques (vidres de baixes emissions, extraclars i amb protecció solar) el que permetrà reduir el consum d'energia per a climatització entre el 40 i el 50%. Cal tindre en compte que actualment el consum energètic anual és de 300.000 euros.

El projecte inclou també la substitució dels reflectors acústics i falsos sostres, que tindran els mateixos acabats de fusta que hi ha ara però amb taulers de base menys sensibles a la humitat.

Per a aconseguir un comportament òptim per als concerts d'orquestra a la Sala Iturbi i de música de cambra en Joaquín Rodrigo, des del Departament de Física Aplicada de la UPV s'han obtingut els paràmetres acústics de totes dues sales i s'han escanejat en tres dimensions per a poder reproduir la geometria dels sostres amb exactitud.

El projecte inclou tornar a posar en marxa els panells mòbils dels laterals de la Sala Iturbi, que es van incorporar en els primers anys d'ús de l'edifici per a regular el nivell d'absorció i el temps de reverberació, i que fa molts anys que no s'utilitzen. Amb aquests panells, el comportament acústic de la sala s'assemblarà en la situació d'assajos (sala buida) i concerts (sala plena), i facilitarà el treball diari de l'orquestra.

Les butaques es mantindran, però es desmuntaran per a permetre els canvis en el sistema d'impulsió de l'aire condicionat i es reposaran després, prèvia neteja, una vegada acabades les obres.

La regidora Luisa Notario va explicar ahir que, atés que la dimensió econòmica d'aquest projecte implica un contracte subjecte a regulació harmonitzada (que suposa uns terminis més llargs), es preveu que l'adjudicació de l'obra es done al final del primer semestre de 2022.

“El termini d'execució es calcula en 18 mesos, però aquesta previsió no contempla possibles qüestions alienes al procediment que poden interferir (recursos, baixes anormals o esmenes de documents, entre altres) que allargarien el termini”, per la qual cosa espera que l'auditori reòbriga en 2023, però encara no pot concretar en quin mes.

Per al PP “arriba tard” i Cs demana celeritat

El PP a l'Ajuntament de València considera que la reforma del Palau de la Música “arriba tard”, mentre que Ciutadans insta a “agilitzar les obres”. Totes dues formacions, dues dels tres partits de l'oposició en el Consistori al costat de Vox, lamenten que l'auditori, “referent cultural” de la capital valenciana, romanga tancat i que vaja a ser així durant més temps.