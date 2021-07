Ayuntamiento de Mojados (Valladolid) mejora las ayudas municipales para "llegar a más vecinos y familias"

Según ha informado el Consistorio, 21.000 euros se destinarán a un plan de ayudas y becas dirigidas a diversos colectivos del municipio y que se dividen en cinco propuestas como son adquisición de prótesis, ortopedias y vacunas; carné de conducir; adquisición de libros de Enseñanza Primaria; pago de matrículas universitarias y máster de posgrado, y transporte a alumnos no universitarios.

El Ayuntamiento ha optado por mejorar estas becas ante "la buena acogida" de ediciones anteriores para "poder estar al lado de más vecinos de Mojados y, de este modo, hacer que todo les pueda ir mejor, más aún al tener en cuenta el contexto económico del país", han apuntado las mismas fuentes.

Las ayudas al transporte a alumnos no universitarios para el curso 2020/21 tienen por objeto garantizar "una verdadera igualdad" de acceso a las enseñanzas no universitarias de formación profesional, para lo que se dirigen a alumnos que cursen estudios oficiales de módulos profesionales o similares y de Bachillerato fuera del municipio, siempre que no disfruten de transporte gratuito. Dotada con un presupuesto de 3.000 euros, los beneficiarios pueden optar a becas de entre 100 y 200 euros, en función de la renta.

En cuanto a las ayudas al pago de matrículas universitarias y máster de posgrado para el curso 2020/21, dotadas con un crédito inicial de 7.000 euros, permitirán subvencionar hasta el 25 o hasta el 50 por ciento (en función de la renta) de la matrícula de los estudiantes.

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha aprobado la concesión de ayudas para la adquisición de libros de Enseñanza Primaria para el curso 2020/21 para apoyar a las familias en un momento de necesidades económicas.

Los alumnos beneficiarios deberán estar matriculados en primero o segundo de Primaria de Mojados y podrán optar a una beca de 80 euros, con un crédito inicial total de 3.000.

Asimismo, el Consistorio mojadense ha aprobado una ayuda, con un presupuesto inicial de 3.000 euros, dirigida a los jóvenes para la adquisición del carné de conducir tipo B, con el fin de mejorar sus expectativas de trabajo y movilidad, así como la adquisición por parte de los mismos de hábitos de conducción "positivos" al objeto de "sensibilizar y fomentar una conducción segura y responsable entre la juventud".

Los beneficiarios, de entre 18 y 30 años, deberán haber suscrito un contrato de formación para la obtención del permiso de conducir con una autoescuela con sede social en Mojados. Estos podrán recibir una cuantía máxima de 150 euros.

Finalmente, se han ampliado las ayudas para prótesis auditivas y ortopédicas a toda la población, y se han aprobado las vacunas infantiles, para niños de hasta 14 años, siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red pública sanitaria, y prótesis oculares (gafas o reposiciones de cristales) para niños de hasta 17 años inclusive.

Todas estas ayudas tienen como objetivo el atender diversas necesidades sociales y paliar situaciones de exclusión social y favorecer la plena integración social de sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas, como subraya el comunicado del Consistorio.

En concreto, este paquete, que cuenta con un crédito inicial de 5.000 euros, subvencionará hasta el 25 o el 50 por ciento del coste, según rentas.

AYUDAS A CONSTRUCCIÓN DE NUEVA VIVIENDA

El Ayuntamiento ha aprobado una bonificación del 50 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para los promotores de vivienda unifamiliar empadronados en Mojados.

Además, desde que se inició la pandemia, Mojados ha apoyado a sus comerciantes y hosteleros con dos campañas de 'Consume en Mojados' que reparten cerca de 20.000 euros en premios a través de vales para gastar en comercios, bares y restaurantes del municipio. El Ayuntamiento también bonifica el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas.

En concreto, la bonificación del tipo impositivo es del 30 por ciento para familias numerosas de primer grado y del 50 para las que lo son de segundo grado.

Asimismo, ha aprobado en la última sesión plenaria un paquete de ayudas a los autónomos y microempresas domiciliadas en el municipio, destinando un importe global de 20.000 euros.

Estas ayudas se dividen en cinco líneas, una primera que financia hasta el 90 por ciento de la inversión realizada en el año 2021 de cualquier suministro para la adaptación de los locales y centros de trabajo a las medidas de lucha y protección contra la COVID-19.

La segunda financia el pago del alquiler establecimiento comercial o industrial; la tercera, el pago de los intereses de los préstamos bancarios solicitados desde la declaración del Estado de Alarma para fomento de la actividad comercial o industrial, la tercera, el pago de los intereses de los préstamos bancarios que tengan como destino la adquisición del local en que se ubica la actividad.

Además, una cuarta línea financia la ejecución de obra o la adquisición de equipamiento para un nuevo establecimiento comercial o industrial y una quinta sufraga hasta el 50 por ciento de las cuotas de nuevos autónomos del año 2021.