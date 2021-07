Sobre les 00.15 hores es va alertar el CICU de l'accident i fins al lloc es va mobilitzar a una unitat del SAMU i una altra de Suport Vital Bàsic (SVB). L'equip mèdic del SAMU va assistir a una dona de 33 anys per politraumatisme, a una altra dona de la mateixa edat per contusió toràcica i a un home de 43 anys per contusió en una cama.

Els tres ferits van ser traslladats a l'Hospital General Universitari de Castelló en les dos ambulàncies desplaçades fins al lloc de l'accident.