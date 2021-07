Claudia, en 'First dates': "Eric y yo somos la pareja más guapa que ha pasado por este programa"

"Hay citas que son como un espejo porque las dos personas de la cita se ven reflejadas en los sentimientos del otro", comentó Carlos Sobera este lunes momentos antes de la cita en First dates entre Claudia y Eric.

La malagueña afirmó en su presentación que "me veo guapa, hay días menos que otros, obviamente, pero cuando me arreglo, pues sí, me cuesta decirlo, pero es que me veo así. Tampoco creo que tenga nada de malo".

"No soy creída, pero tengo una autoestima muy alta", añadió. "Me gustan los chicos altos, morenos de piel, extrovertidos, que tengan conversación, con buen cuerpo, que se cuiden y cariñosos, porque yo también lo soy", señaló la camarera.

Su cita fue Eric, que destacó que "mis amigos me suelen llamar 'follador', pero no es mi culpa porque no es que haga mucha cosa, pero sí que es verdad que cuando salgo, suelo follar".

"La gente se piensa que soy un creído, pero los que de verdad me conocen saben que tengo muy buen corazón y soy bastante generoso", quiso justificarse el valenciano en su presentación.

Ambos pasaron a la mesa preparados para conocerse mejor tras piropearse en la barra, dejando claro que, posiblemente y si nada lo estropeaba, tendrían más citas fuera del local de Cuatro.

"Es una chica diez", admitió Eric, que compartió con Claudia su amor por el deporte: "Me encanta que sea un loco del gimnasio y eso me motiva para hacer ejercicio con él", reconoció la malagueña.

"Nosotros somos gente que llamamos la atención y mira que veo First dates, pero Eric y yo somos la pareja más guapa que ha pasado por este programa", admitió Claudia ente risas.

Claudia y Eric, en 'First dates'. MEDIASET

En el privado, y tras tomarse el postre y brindar con un chupito, ambos se besaron apasionadamente, dejando muy claras sus intenciones dentro y fuera del programa, ya que al final ambos coincidieron en que querían una segunda cita.