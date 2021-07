El espía tecnológico de 'El hormiguero' explica cómo evitar las estafas de los ciberdelincuentes en verano

Tras la entrevista a Anna Castillo y Carlos Cuevas (que acudieron a El hormiguero para presentar su nueva película, Donde caben dos) y la sección de Trancas y Barrancas, llegó el turno de Suko, el espía tecnológico del programa de Antena 3.

El colaborador ha estado advirtiendo durante toda la temporada sobre los peligros de los ciberdelincuentes y este lunes quiso hacer hincapié en las estas que se pueden dar durante el verano.

"En esta época es cuando más estafas hay, más fraudes se cometen y más cae la gente...", destacó Suko. "Me he puesto en contacto con las empresas de ciberseguridad que nos han ayudado este año y me han mandado algunos consejos para los espectadores", señaló.

"En dos horas me mandaron más de 20 correos llenos de advertencias de fraudes, posibles estafas, amenazas... Pero también formas de combatirlos, y lo he resumido en cinco puntos", comentó.

El colaborador enumeró los aspectos en los que hay que tener mucho cuidado: "Evitar conectarse a las redes públicas de wifi ya que detrás de ellas puede estar cualquier persona, incluso un ciberdelincuente", explicó.

El segundo punto fue "que es mejor utilizar el enchufe normal que el USB para cargar el móvil porque es un cable que intercambia datos, no de corriente. Si un hacker ha tenido acceso, podría meternos cualquier virus en el teléfono".

En tercer lugar "no dejar de lado nuestras aplicaciones, revisarlas siempre, aunque estemos de vacaciones, que solemos pasar mucho más del móvil". Y añadió que "cada dos o tres días revisemos las más importantes, como la del banco, por si acaso".

Recientemente se ha extendido el uso de Bizum para pagar, pero Suko también advirtió sobre su uso ya que "hay que tener cuidado porque podemos recibir dinero, pero también pueden pedirnos dinero sin que nos demos cuenta".

Por último, destacó que hay que tener ojo "con los alquileres vacacionales, los estafadores no descansan y llenan de chollos falsos las plataformas de arrendamientos. Te puedes quedar sin vacaciones y sin tu dinero", concluyó.