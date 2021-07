La mujer de Chelo García-Cortés estalla contra los colaboradores y la dirección de 'Sálvame': "Son todos unos cobardes"

Marta Roca se ha convertido este lunes en una de las grandes (e inesperadas) protagonistas de Sálvame por su incendiaria intervención en el programa, donde ha cargado contra los colaboradores y ha defendido a su mujer, Chelo García-Cortés, frente al trato injusto que, a su parecer, recibe a diario en el plató.

Un redactor del equipo del programa se ha puesto en contacto con Roca para conocer la opinión de su esposa sobre los últimos conflictos de Rocío Carrasco y los tertulianos de Sálvame, como Kiko Matamoros. Sin embargo, lejos de dar una respuesta a dicha cuestión, la entrevistada ha estallado contra todo el equipo.

"Son todos unos cobardes, es lo normal en este programa. El chavalín este [refiriéndose a Kiko], que es un listillo, listo, listo... no va a atacar a los otros, no tienen cojones a atacarlos. Es más fácil atacar a las chicas, a Chelo o a Lydia. Yo le diría al chico este que, ante todo, tenga un poco de educación y de respeto a la profesionalidad de la gente. Él debe hacer su función y me imagino que es la dirección la que le da indicaciones", ha avanzado por vía telefónica.

"Es más fácil atacar a las chicas, a Chelo o a Lydia"

Tras sus palabras, el periodista le ha preguntado si el trato que García-Cortés recibe en el programa es inadecuado. "Sí, rotunda y absolutamente. Yo veo poco el programa, pero no me gusta cómo la tratan. Chelo es una periodista de toda la vida. Entiendo que el corazón ha cambiado y que ella no tiene alternativa a hacer esa televisión, pero creo que se merece más respeto por parte de la productora, de los directores y de los presentadores", ha contestado.

Tal y como se ha podido comprobar en el programa, Roca se encontraba notablemente molesta durante la llamada. "Duele ver lo que le hacen. Hemos pasado muchos años viviendo la vida que hemos querido. De abajo a arriba es muy fácil, pero de arriba a abajo es muy difícil. Yo no encuentro trabajo, nosotras hace nueve años que no tenemos vacaciones", ha añadido.

"Creo que Chelo se merece más respeto por parte de la productora, de los directores y de los presentadores"

Las declaraciones han sorprendido en el plató, donde Matamoros se ha animado a opinar en su defensa: "No quiero abusar, sería muy fácil y no me da la gana. Coincido con ella en que Chelo que se merece algo mejor, lo que no sé hasta qué punto tú se lo facilitas. Si has cargado contra compañeros y productora al final ella tendrá que venir aquí a dar la cara".

El colaborador ha opinado que con la comunicadora ha sido "especialmente blando", y ha añadido: "Precisamente, el viernes me negué a contestar a una pregunta sobre ella porque entiendo que suele ser un blanco fácil y podía desestabilizarla. Hacer audiencia a su costa habría sido muy fácil, así que dije que o me preguntaban por todos o me sacasen esa pregunta del Polideluxe".

"No entiendo que en la remodelación del Gobierno no hayan contado con una periodista de su talla para cualquier puesto", ha apuntado después, con ironía, zanjando el asunto con una apreciación personal: "Chelo es muy lista porque ha sabido jugar su papel en este programa de forma estupenda, replicando opiniones a favor de obra de los temas, jugando muy bien con sus silencios". Finalmente, la propia periodista se ha visto obligada a intervenir por videollamada para defender a su mujer y excusarla.