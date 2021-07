Los médicos ven inconstitucional limitar la objeción de conciencia para el aborto

El planteamiento de Montero sobre la objeción de conciencia va en línea con el texto aprobado el 24 de junio por la Eurocámara. El conocido como Informe Matic -por el eurodiputado socialdemócrata que lo planteó- señala que "no es un derecho absoluto" y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que "no debe utilizarse para bloquear el acceso de la población a servicios a los que legalmente tiene derecho". "Esto ocurre todos los días en el conjunto de la Unión: las mujeres no tienen acceso al aborto, un derecho que tienen reconocido por ley, porque el personal médico les deniega la asistencia médica y los hospitales públicos no ponen en marcha sistemas de remisión. Este hecho constituye una violación manifiesta y multidimensional del ejercicio de un derecho legal ya alcanzado, así como su denegación en la práctica", mantiene un documento que ha suscitado polémica. Aprobado con 378 votos a favor frente a 255 en contra y 42 abstenciones, no es vinculante para los Estados miembro.