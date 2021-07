Simón pide no "escudarse" en la variante Delta: "Hacemos cosas de alto riesgo que incrementan la transmisión"

El Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes en rueda de prensa que "no podemos escudarnos" en la variante Delta de COVID-19, ya que "estamos haciendo cosas que probablemente son de alto riesgo y que, independientemente de que fuera esta u otra variante, significaría un incremento de la transmisión".

Al hilo, el epidemiólogo ha declarado que "si no hay agrupamiento masivo de personas, el impacto de la variante Delta sería muchísimo menor", y ha indicado que la razón de los incrementos de contagios en el territorio español no se debe a la propagación de esta variante.

No obstante, Simón ha explicado que "la variante Delta puede tener algo que ver" con el incremento de casos contagiados, ya que "es algo más transmisible", aunque las vacunas "con la pauta completa son eficaces" contra esta variante concreta.

El sanitario ha insistido en que "la vacuna sigue siendo la herramienta que necesitamos para controlar la epidemia" y ha animado a los españoles a seguir vacunándose, solicitando "un esfuerzo para salir de esta pandemia", aunque ha reconocido que durante las vacaciones "apetece menos irte a un centro de salud".

Una de las causas que realmente ha aumentado la incidencia en España son las concentraciones de personas "en diferentes territorios durante muchas semanas" tildándolas de "cuanto menos, irregulares" y que han conllevado "cadenas de transmisión importantes".

Simón ha señalado que "lo que tenemos que hacer es aplicar bien las medidas de control de la transmisión" del coronavirus, para poder evitar situaciones "verdaderamente dramáticas" como la que se está viviendo en Cataluña.

"Desgraciadamente se seguirán dando todavía fallecidos por el coronavirus, progresivamente menos, esperemos que este enorme impacto en la transmisión entre los grupos no vacunados no tenga también un impacto en la letalidad, pero no sería descartable, porque aunque es cierto que la letalidad es muy baja, sí que hay algunos que puedan llegar a fallecer", ha indicado.

El epidemiólogo ha declarado que "algunas medidas de prevención que podrían reducir esta transmisión no se están observando durante estas semanas" lo que ha derivado en la saturación y presión de los servicios de atención primaria y salud pública.

A nivel general, ha indicado que la incidencia es de 368 casos por cada 100.000 habitantes, pronosticando una subida hasta superar los 400 en tan sólo dos días.

Sin embargo, ha señalado que las incidencias en menores de 30 años alcanzan los 800 casos por cada 100.000 habitantes, un incremento debido a que forman parte del grupo de los no vacunados, consolidándose una "evolución ascendente y rápida".