Antonio David Flores busca su futuro en televisión

Está dispuesto a regresar por la puerta grande a la pequeña pantalla, aunque le cueste aceptar que cualquier pasado fue mejor. Si bien es cierto que Antonio David Flores continúa con su batalla legal en contra de quienes sostienen que dio mala vida a Rocío Carrasco durante su relación, y que se extralimitó en entrevistas sangrantes provocándole terrores no superados, también lo es que tiene intención de seguir siendo tertuliano corazonero.

De hecho, me confirman que no descarta y ya valora reengancharse a algún proyecto televisivo al empezar la nueva temporada. Eso sí, de cumplirse sus deseos (no está tan claro que quieran contar con él), tal vez no podrá trasnochar.

Renglón aparte merece la salud de Raquel Mosquera, quien lleva algo menos de dos semanas ingresada en un hospital de Madrid. A pesar de que hay quien se atreve a vincular su preocupante estado psiquiátrico con las revelaciones contadas en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, desde su entorno más próximo aclaran a 20minutos que el motivo de sus últimas recaídas es la fallida regulación de la medicación que se le administra debido a su confesa bipolaridad.