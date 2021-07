El PSPV d'Alacant lloa el treball d'Ábalos, Duque i Uribes, i aplaudeix l'entrada de Diana Morant al Govern Central

Així mateix, ha sostingut que els canvis en el Govern "seran un revulsiu per a una recuperació econòmica que, com s'està veient, serà especialment beneficiosa per a la Comunitat i la província d'Alacant".

En un comunicat, l'agrupació provincial del PSPV ha assenyalat que els tres ministres vinculats a la Comunitat Valenciana "han realitzat un treball excel·lent, en unes condicions que, a causa de la pandèmia, han sigut molt especials".

Així, Chulvi ha destacat "l'aposta d'Ábalos per aquesta terra, sempre proper amb la província d'Alacant, i que s'ha notat en qüestions com el finançament de la Covid, al costat de projectes d'infraestructures i als Pressupostos Generals de l'Estat, que han sigut els més justs amb la nostra província i la nostra Comunitat".

De la mateixa manera, Chulvi ha volgut reconéixer la figura de Pedro Duque com "una persona marcada per l'excel·lència, que a més va assumir el compromís d'encapçalar la candidatura alacantina al Congrés i que ha sigut capaç d'enfortir a la ciència espanyola amb més pressupostos i projectes de futur".

Així, sobre Rodríguez Uribes ha assenyalat que "ha realitzat un gran treball a favor de la cultura i l'esport, en un context complicat per a les dos àrees".

D'altra banda, també ha indicat que Diana Morant, la nova ministra de Ciència i Innovació, ha sigut "una gran alcaldessa de Gandia, i estic convençut que serà també una gran ministra".

"És una gran notícia, estic segur que ajudaran a tindre més present les necessitats dels municipis, els veïns i veïnes, que precisen de polítiques cada vegada més properes a la seua realitat", ha afegit Chulvi.