El VII Concurs Internacional de Fotografia d'Alacant reconeix treballs d'Espanya, la Xina i el Vietnam

D'aquesta forma, els treballs premiats d'aquesta edició del certamen han sigut, en primer lloc, "Viejos recuerdos", de Santi Viladrich Pujol (Manresa-Espanya); en segon lloc, "Flats", de Felipe Antonio Juárez Moreno (Madrid-Espanya); i en tercer lloc, "Diálogos en silencio", de José A. López Rico (Petrer-Espanya) en la secció de premis a col·leccions amb unitat temàtica

D'altra banda, respecte a les obres premiades sense unitat temàtica, el primer lloc ha sigut per a 'Escúchame' de Noelia Palafox Romero (Guadalajara-Espanya). La resta de guardonats han sigut 'Car in the forest', de Guanghui Gu (Guangzhou-la Xina); 'La canasta', de Carlos Bravo; (Castelló-Espanya); 'El destajo', de María Reig Brotons (Ibi-Espanya); i 'Deshielo', de Rafael Bastante Casado (Madrid-Espanya).

Finalment, en la secció de fotografies realitzades amb telèfon mòbil, el treball premiat ha sigut "90 years old shoemaker" de Viet Van Tran. Ha Noi-Vietnam.

L'acta del Jurat, que ha estat conformat per Pilar Irala, Isabel Ripoll i Carlos Balsalobre, es notificarà també als autors de les més de 3.600 fotos participants, que han sigut realitzades per professionals, estudiants de fotografia i aficionats residents en 48 països. Així mateix, l'acta arreplega que el concurs ha comptat amb 511 participants i s'han presentat 3.613 obres, de 48 països.

El Club Fotogràfic Alacant (CFA), presidit per Sergio Rodríguez Roselló, i la Regidoria de Cultura, dirigida per l'edil Antonio Manresa, treballen junts en aquesta iniciativa. L'exposició al·ludida, que penjarà unes 50 fotos del concurs, es prepara per al mes de setembre.

Igualment, Manresa ha destacat l'"alta qualitat" de les instantànies i ha puntualitzat que els autors espanyols, en ser els més nombrosos en el certamen, han acaparat la major part dels guardons.