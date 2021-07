Cvirus.- Entra en vigor la limitació de les reunions a 10 persones a la Comunitat i el toc de queda en 32 municipis

Així, aquesta vesprada s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de la Conselleria de Sanitat amb aquestes restriccions, que han sigut autoritzades per Acte 271/2021 de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i que estaran vigents durant els pròxims 14 dies.

D'aquesta manera, els municipis en els quals s'estableix el toc de queda són un a Castelló: Benicàssim; un altre a Alacant: Sant Vicent del Raspeig i les altres 30 a la província de València: Almàssera, Bunyol, El Puig, Tavernes Blanques, Vilamarxant, Alboraia, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, l'Eliana, Meliana, Montcada, Picanya, Picassent, Puçol, Requena, Riba-roja, Sedaví, Silla, Utiel, Alaquàs, Aldaia, Burjassot, Catarroja, Quart de Poblet, Xirivella, Gandia, Mislata, Paterna i València capital.

Així mateix, es limita a deu el nombre de persones en espais públics i privats, ja que l'àmbit social segueix sent "el predominant" dels brots epidèmics, indicatiu que les activitats socials són el principal origen dels contagis.

És significatiu així mateix l'àmbit de les activitats recreatives, d'oci i temps lliure, les que pel seu caràcter de major concentració de persones, generen brots importants, especialment en la població jove, i major nivell de contagi i transmissió no només entre aquesta població, sinó també en la població adulta amb la qual conviuen els més joves.

Sanitat recorda que la vacunació protegeix "eficaçment" enfront de la malaltia greu, però "no garanteix de forma absoluta que no es puga contraure la malaltia ni ser vehicle transmissor". Per açò, estima convenient que aquesta mesura s'implemente a tot el territori de la Comunitat Valenciana per un període curt, de 14 dies, que possibilite la interrupció de la cadena de transmissió.

La situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana ha empitjorat de "forma significativa" en les dos últimes setmanes i es troba ja en nivell de risc alt o alerta 3, la qual cosa indica una "transmissió comunitària sostinguda del coronavirus i de difícil control amb pressió alta en el sistema sanitari", segons s'indica en l'últim d'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 6 de juliol.