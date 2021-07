La CHG pone a disposición de Arroyo del Ojanco todo el caudal que necesite desde el Guadalmena

No obstante, la situación no se soluciona con este ofrecimiento por parte de la CHG, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad de tratar en su potabilizadora todo el agua que necesita una vez que los acuíferos como primera fuente de abastecimiento no están aportando recursos suficientes.

Desde Subdelegación del Gobierno en Jaén se ha indicado a Europa Press que se han realizado las gestiones con el organismo de cuenca en el mismo momento en que el alcalde de Arroyo del Ojanco, José Berrio, comunicó la situación por la que se estaba atravesando.

Según CHG, el problema no son los recursos hídricos, ya que el Guadalmena, actualmente al 36 por ciento de su capacidad, puede garantizar el abastecimiento de la población, pero el Ayuntamiento no dispone de una planta potabilizadora que pueda tratar todo el caudal que se obtenga desde el canal de riego del Guadalmena.

Sobre los pozos o sondeos ilegales en la zona de los acuíferos, desde la CHG se ha insistido en que tramitarán todas las denuncias que le lleguen, tal y como se viene haciendo, al tiempo que se ha incidido en que las instalaciones para captar agua del Guadalmena, tratarla y llevarla hasta los depósitos municipales son una competencia municipal y en la que, según Subdelegación, no puede entrar el organismo de cuenca

Desde la madrugada del domingo a este lunes, de 0,00 a 6,00 horas, el Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco corta el abastecimiento para lograr que se recuperen los depósitos municipales y así garantizar durante el día el abastecimiento a la población.