"Hay que revisar la participación de los alumnos en las elecciones a rector", afirma en UNIR el expresidente de la CRUE

Entre las reformas pendientes de la universidad, Roberto Fernández propone reforzar "la figura de los rectores, para que puedan elegir a los decanos", y para que tengan capacidad de maniobra para "poder hacer política de personal, de precios y de grados".

Sostiene que en la elección de órganos colegiados de la universidad deben participar también los estudiantes, pero "no con la capacidad de decisión que en estos momentos tienen". Es un error, añade, porque "en algunos casos, no están capacitados para entender la enorme complejidad de la universidad". "No puede ser -apostilla- que el voto de un estudiante acabe decidiendo toda la vida política de la Complutense o de la Politécnica".

"EL MEJOR SISTEMA UNIVERSITARIO"

Fernández, que es catedrático de Historia Moderna y ha sido rector de la Universidad de Lleida, considera que España cuenta con "el mejor sistema universitario de toda su historia", y que no está mal situado en los rankings internacionales. Añade que ha resultado ser un elemento decisivo de "cohesión y equidad social": España ha pasado de los 700.000 estudiantes de los años 70 al millón y medio actual, "manteniendo un tono muy positivo de excelencia docente".

Pero ha perdido "el 24 por ciento de financiación pública, y miles de plazas universitarias, por las políticas restrictivas tras la crisis de 2008". Las restricciones presupuestarias han supuesto también importantes recortes en investigación.

LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

Considera el expresidente de la CRUE que "hace falta una ley orgánica de universidades", con una "perspectiva reformista e innovadora" que mantenga el equilibrio entre el acceso de estudiantes y la excelencia académica; que mantenga la participación de la comunidad universitaria; con más verticalidad y menos horizontalidad, y capaz de durar en el tiempo, "no se puede hacer una ley y que otra mayoría parlamentaria la quite". "Es preciso -subrayó- "despolitizar la universidad".

Una ley de este tipo debe basarse no en principios de partido, sino en "la búsqueda de un consenso amplísimo del arco parlamentario".

Fernández explicó que la universidad española tiene por delante cinco metas: sostener el crecimiento económico con desarrollo social y territorial; sostener el Estado de bienestar, a través de la creación de conocimiento; garantizar la sociedad del conocimiento, "una nueva revolución económica que no podemos perder"; no quedar derrotados en la galopante globalización; y mantener la cohesión social, a través del mérito.

