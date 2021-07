El CVJ llança una campanya per a reivindicar les polítiques que garantisquen el benestar i salut mental

El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ha llançat la campanya 'Mentalment gelades' amb l'objectiu de reivindicar la necessitat de posar en marxa polítiques que garantisquen el benestar i la salut mental de la joventut valenciana, especialment després de l'impacte que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut en aquest col·lectiu.

La primera de les accions d'aquest projecte ha sigut la reunió que han mantingut aquest dilluns la presidenta del CVJ, Cristina Martínez, i les vicepresidentes de l'entitat, Alexandre Tomás i Irene Peris, amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, als qui els han traslladat la "urgència" d'implementar mesures que "posen al centre la salut mental de la joventut".

Sobre aquest tema, Martínez ha alertat que l'empitjorament de la salut mental de la gent jove és un "problema greu i que portem arrossegant durant l'última dècada, des de la crisi financera de 2008". "La impossibilitat de construir el nostre projecte de vida, la incertesa sobre el futur i l'ansietat que genera la nostra precarietat laboral estan darrere de moltes de les afeccions psicològiques i emocionals que patim els joves i que ara s'han vist agraviades amb la pandèmia", ha assenyalat.

En aquest sentit, enguany, els actes organitzats pel CVJ amb motiu del Dia Mundial de la Joventut, que se celebra el pròxim 12 d'agost, s'emmarcaran dins de la reivindicació dels problemes mentals i la necessitat de posar en marxa polítiques públiques i destinar recursos per a abordar aquesta qüestió.

Precisament, segons l'estudi 'L'impacte de la COVID-19 i la "nova normalitat" en la joventut valenciana', elaborat per l'IVAJ i el CVJ, el 43,1% de les persones joves valencianes considera que el confinament va afectar a la seua salut mental. Concretament, el 50,6% va sentir ansietat durant els mesos a casa i el 25,8% encara la pateix en la "nova normalitat".

Cristina Martínez ha aprofitat la trobada amb la vicepresidenta Oltra per a parlar sobre els Pressupostos de la Generalitat per a 2022 i mostrar l'"interés" del CVJ a col·laborar "de manera activa" amb les diferents conselleries en el disseny de les partides econòmiques que afecten a la joventut.

"Les dades d'emancipació, atur juvenil, accés a la vivenda i d'afectació de la salut mental demostren que la joventut ens trobem en una situació límit. Hem sigut el col·lectiu més afectat per la crisi provocada per la pandèmia i, per tant, necessitem una resposta contundent des de les institucions, amb immediatesa i amb una perspectiva a llarg termini", ha reclamat Martínez.

Imatge "poc positiva"

Per la seua banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la necessitat de "valorar a la joventut que ha sumat per a eixir d'aquesta pandèmia", així com la coincidència amb el CVJ en què actualment s'ofereix una imatge "poc positiva" sobre aquest col·lectiu, quan, al seu juí, "en realitat en aquesta pandèmia la gent jove ha sumat a través del voluntariat, ensenyant a les persones majors l'ús de les noves tecnologia, amb el seu comportament cívic".

Així, la vicepresidenta ha valorat la necessitat d'atendre les seues demandes i desenvolupar "plenament" l'Estratègia Valenciana de Joventut, que té com a principals eixos l'emancipació de la gent jove, el seu accés a la vivenda o tindre un treball digne.

Aquesta trobada amb Oltra ha sigut la primera d'una ronda de contactes que el CVJ té programada amb altres membres del Govern autonòmic, com el president de la Generalitat, Ximo Puig; el vicepresident segon i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau; el conseller d'Educació, Vicent Marzà; el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent; la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i la consellera de Participació, Rosa Pérez Garijo.

Oci "alternatiu"

La campanya preparada pel CVJ inclou un programa cultural per als mesos de juliol i agost, on s'arrepleguen diverses activitats dirigides a persones joves organitzades per ajuntaments i altres entitats en tot el territori valencià. La finalitat és "promocionar l'oferta d'oci alternatiu" entre la gent jove i "reivindicar la importància de la socialització, la cultura segura i l'esplai per a gaudir d'una bona salut mental".

"Hem d'apostar, també les institucions públiques, per un model d'oci allunyat del món de la nit, que se centre en la cultura segura i que permeta crear espais de socialització alternatius", ha proposat la presidenta del CVJ, qui ha assegurat que "és el moment de recuperar els espais després d'un any de pandèmia".

El "colofó" de la campanya 'Mentalment gelades' tindrà lloc el mateix 12 d'agost, Dia Mundial de la Joventut, amb un acte cultural organitzat pel CVJ en el qual es presentarà el posicionament de l'entitat sobre polítiques de salut mental i com abordar la qüestió des de totes les àrees de govern de manera "transversal". L'esdeveniment també comptarà amb l'actuació d'artistes valencianes del món de la comèdia i la música, per a "donar espai a la cultura i a artistes del territori valencià".