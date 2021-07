Cvirus.- Alcalde de Sant Vicent del Raspeig, sorprès pel toc de queda: "No som el municipi que pitjor estem"

En declaracions a Europa Press, Villar ha admès estar "sorprès" per la situació i ha demanat "molta responsabilitat" a la ciutadania. "La veritat que ha sigut una sorpresa. És cert que els casos estan creixent encara que no som el municipi que pitjor estem però sí el creixement dels contagis està sent molt ràpid així que m'imagine que es deu a eixa circumstància", ha sostingut Villar.

Al mateix temps, ha associat la decisió a l'increment dels contagis a la localitat que compta amb una incidència de 190 casos per cada 100.000 habitants. Així mateix, el primer edil ha insistit a demanar a la ciutadania "precaució i responsabilitat" davant l'augment de la incidència acumulada a la localitat confrontant a la capital perquè "el virus no ha passat".

"Hem de tindre molta precaució perquè quan ens descurem un poc augmenta de manera forta la taxa de contagis i ara no podem perdre tot el treball que s'ha fet", ha afegit l'alcalde.