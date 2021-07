Dalmau destaca les universitats per generar un pensament que "possibilite un futur més solidari"

El vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha intervingut en l'acte inaugural de la Universitat d'Estiu de Gandia, que enguany compleix la 38 edició, on ha destacat que "enfront del pensament únic neoliberal que va imperar en les primeres dècades del segle XXI, les universitats són una part indispensable per a generar un pensament alternatiu i hegemònic que ens possibilite un futur més solidari, més integrador, on capiem totes i tots nosaltres".