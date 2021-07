El pasado 2 de julio Tráfico puso en marcha la primera operación salida de este verano. Coincidiendo con estas fechas son muchos los bulos y desinformaciones que circulan al respecto: infracciones veraniegas de tráfico por conducir en chanclas, por beber agua, obligatoriedad de llevar un alcoholímetro en el coche... Muchos de ellos, además, vuelven una y otra vez cada año.

Si los atascos y los "¿cuánto queda?" de turno pueden hacer que el viaje sea estresante ya de por sí, lo último que hace falta es que nos la cuelen con alguno de los muchos bulos que circulan. Toma nota de ellos:

No, la DGT no puede multarte por no llevar mascarilla en el coche: es una cuestión sanitaria y no sancionable por Tráfico, aunque sí por los cuerpos de seguridad

Tras la publicación el pasado 30 de marzo en el BOE de la nueva Ley 2/2021 por la que se endurece la obligación del uso de mascarilla en España, diversos medios de comunicación publicaron que la Dirección General de Tráfico (DGT) había “dispuesto nuevas sanciones para aquellos que viajasen con personas no convivientes y no llevasen puesta la mascarilla dentro del vehículo”.

Es un bulo. Aunque el BOE sí recoge en su artículo 6 la obligatoriedad del uso de mascarilla en vehículos de hasta nueve plazas si los ocupantes del mismo no conviven en el mismo domicilio, la DGT aclara que esta es “una cuestión de salud pública” y no una infracción de Tráfico, por lo que no podría sería sancionable por sus agentes (aunque sí lo harán otros como la Guardia Civil de Tráfico).

No, fumar mientras conduces no te costará cuatro puntos del carné y una multa de 4.000€

¿Eres fumador y no puedes esperar a llegar a tu destino? Tranquilo, porque hacerlo dentro del coche no es una infracción salvo que pongas en riesgo la seguridad vial o pueda ser considerado una distracción. Este bulo ha sido desmentido en reiteradas ocasiones tanto por la DGT como por la Guardia Civil, que insiste en que fumar dentro del coche puede ser perjudicial pese a que no constituya una infracción.

No, el 088 no es un nuevo número de emergencias

No llames al 088 si durante tus desplazamientos te surge alguna emergencia. Es un bulo recurrente que ya desmentimos. Además, la Guardia Civil ya ha indicado en varias ocasiones en redes sociales que se trata de “un viejo timo por los grupos de WhatsApp” y que ante emergencias contactemos con el 112, 062 o 091.

También lo desmintió la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Policía Nacional en 2017. Desde la OCU indicaban que “si lo recibes, no lo reenvíes a nadie” ya que “de esta manera evitas su expansión” así como “la confusión de los usuarios con un tema tan delicado como es nuestra seguridad y la posibilidad de pagar un coste extra en tu próxima factura de móvil”.

Ni se van a hacer pruebas de alcoholemia a los acompañantes ni es obligatorio llevar alcoholímetro en el coche

Ya llevamos varios años desmintiendo una desinformación en la que se contaba que la DGT iba a obligar a los acompañantes del conductor a pasar también un test de alcoholemia.

Esto también lo desmintió la Guardia Civil en 2017.

Tampoco es obligatorio llevar alcoholímetro en el coche. Beber alcohol y conducir puede tener consecuencias fatales tanto para ti como para otras personas, pero no por ello estás obligado a llevar un alcoholímetro en el coche. La DGT lo desmintió en su cuenta de Twitter en 2017.

No, la Dirección General de Tráfico no está enviando correos electrónicos en los que se informa de una sanción por exceso de velocidad

Mucho ojo si durante estas vacaciones recibes un correo electrónico en el que se te notifica de una sanción por exceso de velocidad, porque desde la DGT nos alertan de que lo que pretenden los que lo envían es suplantarte la identidad.

Además, la DGT nos confirma que nunca se envían notificaciones de multas por correo electrónico, sólo por correo certificado o a través de la dirección electrónica vial, un servicio al que se accede con certificado digital.

¿Qué sabemos de las "infracciones veraniegas de tráfico" por conducir en chanclas, beber agua...?

Desde hace varios años circula por redes sociales una imagen con supuestas sanciones que pueden aplicarnos si llevamos a cabo distintas acciones mientras conducimos, como hacerlo en chanclas, descalzos o sin camiseta.

Según explicó la Dirección General de Tráfico (DGT) a Maldita.es, tirar un cigarrillo por la ventana, no llevar el permiso de conducir encima o "viajar con 6 o 7 personas en el coche" sí son delitos contra la seguridad vial, pero en esta lista que circula se confunden con otro tipo de acciones que no constituyen una infracción tipificada.

Conductas como conducir en chanclas, ir sin camiseta, beber agua o sacar la mano por la ventanilla no están contempladas en el código de conducción y por lo tanto no son sancionables per se. Sin embargo, si alguna de esas actitudes está afectando a la seguridad de la conducción - tanto la tuya como la de terceros - la decisión de sancionarte será del agente.

También la Guardia Civil en 2019 indicaba que, si bien “no está específicamente prohibido conducir con chanclas”, sí que puedes “ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos”.

Si tu también recibes algún contenido relacionado con el tráfico, la DGT o supuestas sanciones, puedes enviárnoslo a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.