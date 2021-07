Cvirus.- Barceló valora que el TSJ accepte les restriccions, "necessàries" per a "protegir la salut de la ciutadania"

Segons ha indicat Barceló en un comunicat, "la situació epidemiològica no és la que ens agradaria i, per tant, el govern valencià ha decidit actuar de forma contundent per a frenar la cadena de contagis".

Les mesures que ha acceptat el TSJ són relatives a la circulació de persones en determinats municipis de la Comunitat Valenciana i a la permanència de grups en espais públics i privats en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid 19, durant el període de 14 dies a comptar des del mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La limitació de circulació de les persones en horari nocturn entre la 01.00 i les 06.00 hores afecta a 32 municipis: Sant Vicent del Raspeig, Benicàssim, Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Almàssera, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bunyol, Burjassot, Catarroja, El Puig, Gandia, L'Eliana, Meliana, Mislata, Montcada, Paterna, Picanya, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Requena, Riba-roja de Túria, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Utiel, València, Vilamarxant i Xirivella.

D'altra banda, en l'àmbit de tota la Comunitat Valenciana, les reunions en domicilis i espais d'ús privat i en espais d'ús públic, tancats i a l'aire lliure, no podran ser de més de 10 persones, a excepció de si es tracta de persones convivents o si es tracta de dos nuclis de convivència. En aquest punt, hi ha hagut un vot particular discrepant perquè el magistrat entén que la mesura hauria d'haver-se cenyit als municipis amb major incidència.