Rojas exige que el Ayuntamiento "dé marcha atrás" con las modificaciones de las líneas 1 y 3 de Tussam

"Vamos a exigir explicaciones al equipo de gobierno, ya que entendemos que se ha tomado el pelo a los usuarios de estas líneas, y al final, el Ayuntamiento ha optado por realizar unas modificaciones en estas líneas en contra de lo que supuestamente han estado negociando con las personas afectadas", ha señalado Rojas en una nota de prensa.

El también coordinador local de IU se refiere a los "recortes" en el servicio de transporte público "por zonas como San Jerónimo, El Higuerón, Bellavista o los diferentes barrios de la zona norte de la Macarena: Polígono Norte, La Carrasca, El Rocío, Miraflores, o Ronda Pío XII".

En este sentido, el edil ha recordado que han sido varias las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento y también varios los encuentros entre el vecindario y el equipo de gobierno a través de Tussam o de los diferentes distritos implicados, "e incluso la cuestión ha llegado al Pleno con un turno ciudadano y una pregunta al alcalde", pero, "lamentablemente, y después de dar falsas esperanzas a los vecinos, la modificación acordada no satisface a nadie".

"En las respuestas que hemos obtenido hasta ahora del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, se demuestra una falta de respeto a la ciudadanía o un absoluto desconocimiento de sus necesidades" ha asegurado Rojas, al tiempo que ha señalado que en lo que respecta a la línea 3, la respuesta del delegado fue que "el nuevo concepto de línea rápida, basado en la reducción del número de paradas, ha sido debatido y consensuado con los vecinos, pero de haber sido así, los vecinos no estarían en pie de guerra".

En cuanto a la línea, el concejal sevillano ha destacado que con las líneas Este y Norte "no se eliminaron paradas sino que se crearon nuevas líneas complementarias a las existentes". "Por ello no entendemos por qué no se realiza la misma reordenación en los barrios de San Jerónimo y Bellavista, ¿acaso son barrios de segunda?", se ha preguntado Rojas.

Respecto al recorrido definitivo de la línea 1, el concejal de la formación de izquierdas ha afirmado que la propuesta elimina 14 paradas del actual recorrido. "En esta zona, el vecindario también ha comenzado a recoger firmas porque se les desconecta". "Tenemos que ofrecer el mejor servicio de autobuses para la ciudadanía, para resolver los problemas de movilidad de una ciudad tan grande como la nuestra. Tussam es un servicio público, no viene a obtener rentabilidad económica", ha concluido.